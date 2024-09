Agent tackelt vakkundig scooterrijder

Deze agent had ogenschijnlijk een leuke dag, deze rugby tackel is wel illegaal, dat wel!

De Piaggio Zip eigenaar had blijkbaar niet begrepen dat de, minimaal 2, motoragenten met blauwe zwaailampen het op hem gemunt hadden. Hij probeerde ze nog alle ruimte te geven, maar ze haalden hem niet in. Echt heel gek.

Na wat stuitend slecht stuurwerk van deze scooterpiloot (AM rijbewijs niet gehaald gokken we), stond daar gelukkig op de brug een rugbyspeler. Verkleed als agent. De illegale tackel op nekhoogte was wel effectief. Hopen dat het nektasje van de scooterterrorist heel is gebleven.

De kordate agent in kwestie sloot af met de woorden die hij NIET op de academie geleerd heeft: “Hey pik je bent aangehouden!”. Maar we hebben wel gelachen. Hij vast ook. Wat ons betreft was dit gepast geweld gebruiken bij aanhouding.

via: Verkeerspolitie Den Haag