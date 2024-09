Dit kost de MG Cyberster in Nederland!

Het is zover: de MG Cyberster is te bestellen in Nederland.

Wie had 10 jaar geleden gedacht dat er ooit nog eens een nieuwe roadster van MG op de markt zou komen? Helemaal niemand, en toch is het nu zover. Het MG van vandaag is misschien niet meer het MG van toen, maar niettemin: een roadster is altijd welkom. Dit type auto is namelijk met uitsterven bedreigd. En elektrische cabrio’s zijn er ook nog nauwelijks, dus MG heeft een uniek product in handen.

Cyberster in Nederland

Eerlijk is eerlijk: toen de Cyberster als concept car werd gepresenteerd hadden we niet verwacht dat ‘ie in productie zou gaan, maar we hebben MG onderschat. De Cyberster kun je nu gewoon kopen, per vandaag ook in Nederland.

De prijs

We zullen jullie niet te lang in spanning laten over de prijs: de MG Cyberster is er vanaf €65.490, wat overeenkomt met de Britse prijs die we eerder al konden melden. Is dat veel geld? Ja, maar je hebt dan wel een exotische sportwagen met heuse vleugeldeuren. Voor 65k is er waarschijnlijk geen één nieuwe auto waarmee je meer nekken doet draaien.

De achterwielaangedreven versie van de MG Cyberster heeft 340 pk, wat exact net zoveel is als een F-Type V6 en een BMW Z4 sDrive35is (om eens twee roadsters te noemen). Het koppel bedraagt 475 Nm en daarmee zit je in 5 seconden op de 100 km/u.

Deze versie heet trouwens de Cyberster Trophy Extended Range, wat een beetje een onnodig lange naam is. Alsof je deze auto koopt vanwege de range. Maar goed, de actieradius is 507 km, wat inderdaad behoorlijk wat is.

Cyberster GT

Vind je prestaties belangrijker dan range, dan kun je kiezen voor de Cyberster GT. Die heeft twee elektromotoren en daarmee vierwielaandrijving. Met de GT heb je in één klap 550 pk. Voor deze versie betaal je €69.990, wat een meerprijs is van slechts €4.500.

Dat klinkt als een verleidelijk aanbod, maar bij een roadster wil je misschien toch liever de lichtere versie met achterwielaandrijving. Al is de achterwielaangedreven Cyberster nog steeds niet echt licht te noemen, met 1.850 kg schoon aan de haak.

Concurrentie

Dan nog even de concurrentie. Is die er überhaupt…? Elektrische concurrenten zijn er simpelweg niet, want de Maserati GranCabrio Folgore is een hele andere prijsklasse (meer dan 2 ton).

De enige echte concurrent is eigenlijk de BMW Z4. Die is met een vanafprijs van €64.474 heel erg vergelijkbaar geprijsd. De vraag is: heb je voor 65 mille liever een vierpitter met 197 pk of een elektromotor met 340 pk? Zeg het maar.