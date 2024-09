De 7-zits ID. Buzz is verrassend goedkoop

De langverwachte ID. Buzz met lange wielbasis is nu te bestellen, evenals de ID. Buzz GTX!

Het is deze week de week van de hippe busjes, want na de Hyundai Staria en de Maxus eDeliver 5 is er nu ook nieuws over de ID. Buzz. Volkswagen introduceert namelijk de langverwachte versie met lange wielbasis én de GTX in Nederland.

Om te beginnen met de ID. Buzz met lange wielbasis: die is 25 centimeter langer, wat volledig ten goede komt aan de wielbasis. De totale lengte komt uit op 4,96 meter. Het grote voordeel daarvan is dat er nu zeven stoelen inpassen. Daarmee heeft de Touran dus toch nog een opvolger gekregen. Soort van.

De korte ID. Buzz De lange ID. Buzz

We kunnen nu ook vertellen wat de ID. Buzz met lange wielbasis (die verder geen specifieke naam heeft) kost, en dat valt reuze mee. De normale ID. Buzz Pro kost €53.989,99, waar de lange €54.989,98 kost. Een snelle rekensom leert dat de meerprijs slechts €999,99 bedraagt. Dat is goedkoper dan een ander lakkleurtje.

Er zit nog wel een klein addertje onder het gras: de extra zitrij is niet standaard, dus daar moet je nog voor bijbetalen. Voor een opstelling met zes stoelen (2/2/2) betaal je €1.290,01 extra en voor de zevenzits opstelling betaal je €2.490.

Voor de eerder genoemde €999,99 krijg je trouwens wel meteen een grotere accu. De standaard ID. Buzz heeft een 79 kWh accu, waar de langere versie een 86 kWh accu heeft. Daarmee wordt het extra gewicht ruimschoots gecompenseerd, want je hebt meer range: 487 km in plaats van 459 km. Overigens hebben zowel de korte als de lange versie van de ID. Buzz Pro een nieuwe elektromotor, die nu 286 pk levert in plaats van 204 pk.

Dat was nog niet al het nieuws, want de ID. Buzz is nu ook leverbaar als GTX. Dit is de sportieve (lees: snellere) versie met 340 pk. Deze heeft dezelfde 86 kWh accu als de lange ID. Buzz, alleen dan met 421 km range. Voor de GTX moet je uiteraard diep in de buidel tasten: die kost minstens €69.990.

Vind je dat teveel geld? Goed nieuws: er komt binnenkort ook een goedkopere versie met een kleinere accu en minder vermogen. Volgens het persbericht komt deze medio september, maar dat zou dan met terugwerkende kracht moeten zijn.

De nieuwe versies van de ID. Buzz zijn nu te configureren op de website van Volkswagen