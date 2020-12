Akrapovič RS6 uitlaat is een must-have voor de petrolhead - Autoblog.nl

De Audi RS6 met Akrapovič-uitlaat klinkt eigenlijk zoals ‘ie standaard had moeten klinken.

Eigenlijk leven we in een bijzonder vreemde tijd. Aan de ene kant zijn we bezig met het elektrificeren van het wagenpark. Waar vroeger lol, beleving en plezier bovenaan stonden, zijn het nu efficiency, autonoom rijden en infotainment-schermen waarmee je scoort in de cappuccino-corner op kantoor.

Beleving

Maar aan de andere kant zien we dat het kopende publiek daar niet allemaal op zit te wachten. Het is in technisch opzicht waanzinnig, die hypersnelle elektrische auto’s, maar ‘beleving’ roept het bij lange na niet op. Na drie keer accelereren is de lol er wel af. Gelukkig zien we aan de andere kant dat tuners en fabrikanten nog hun best doen om met leuke spulletjes te komen. Als een soort laatste protest of meer een laatste toegift. Zie het als zo’n gitaarsolo uit de jaren ’80 van de betere glamrock-bands. Je wilt met veel herrie eindigen. Ook in je familieauto.

Akrapovič uitlaat voor RS6

Wie weleens een standaard RS6 heeft gehoord, kan concluderen dat deze redelijk stil is. Nu kun je bij Audi Sport een sportuitlaat bestellen voor je sportieve Audi. Maar het kan nog beter, want je kan nu bij Akrapovič terecht. Zij hebben een nieuwe uitlaat ontwikkeld voor de Audi’s wintersportkanon.

Upgrade

Het is een upgrade in alle opzichten. Ten eerste ziet de Akrapovič-Evolution Line uitlaat er zeer goed uit. Het recept van de Akrapovič RS6 uitlaat is beproefd, maar titanium en koolstofvezel zijn nu eenmaal fraaie materialen. Het eerste voordeel is het gewicht van de uitlaat. De Evolution Line uitlaat van Akrapovič weegt namelijk 11,6 kilogram minder dan de standaard stortkokers van Audi.

Goed nieuws

Maar er is meer goed nieuws met de Akrapovič RS6 uitlaat. Niet alleen is de uitlaat lichter, maar is de weerstand ook veel minder groot dan de standaarduitlaat. Dit zorgt voor een toename in vermogen én koppel. Dat bedraagt nu 616 pk en en 818 Nm. Standaard bedragen deze waarden 600 pk en 800 Nm.

Het gaat waarschijnlijk helemaal leuk worden als je een vooraanstaande specialist een remap laat uitvoeren voor het motormanagement. In dit vierkante blok (de boring en slag zijn even groot) zit namelijk de nodige marge.

Onduidelijkheden Akrapovič-uitlaat voor RS6

Dan nog een paar onduidelijkheden. De prestaties, prijs en beschikbaarheid van de Akrapovič RS6 uitlaat zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is er (uiteraard) een video met een ietwat te zacht sprekende man. Gelukkig kun je de uitlaat ook horen. Je mag best trots zijn op een V8. Zeker in Nederland, dankzij de extra BPM die je betaald hebt, kunnen de buren geruisloos elektrisch rijden. Zo helpen wij elkaar.