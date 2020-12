Elise met 333.000 km van 1e eigenaar eindelijk te koop - Autoblog.nl

Na 14 jaar vond de eerste eigenaar het wel welletjes en verkocht hij zijn Elise met 333.000 km op de klok. Eh, wat? Drie ton? Jazeker!

Het is een frase die je geregeld kan lezen in comments: “Auto’s zijn bedoeld om mee te rijden!” Met name bij de exclusievere sportwagen komt dit vaak voor. Nu zijn het de peperdure exotische sportwagens met nauwelijks kilometers die je vaak te veil ziet aangeboden. Dat zijn vaak de uitzonderingen. Als je kijkt op de parkeerplaats van een trackday op Spa of de Nurburgring, staat het alsnog vol met bijzondere speeltjes.

Elise met 333.000 km!

Er is overigens nog een reden: vaak is zo’n sportwagen onderdeel van een collectie van bijzondere sportwagens. In veel gevallen is de vermogende eigenaar druk aan het werk, dus logisch dat er geen astronomische kilometerstanden op de tellers staan. Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen, zoals deze Lotus Elise met meer dan 333.000 km op de klok!

111R met 2ZZ-GE motor

Jazeker, er is iemand op de wereld zo goed geweest om de Lotus Elise te gebruiken waarvoor hij is bedoeld: rijden! Met een Elise 333.000 km rijden kan dus prima. De auto in kwestie is een Lotus Elise 111R. Dat was destijds de eerste Lotus Elise met een Toyota-motor. Het is het 2ZZ-GE blok een absoluut hoogstandje met variabele klep én nokkenastiming. Zie het als VTEC-motor van Toyota. In vergelijking met de K20A motor van Honda (de directe concurrent) heeft het Toyota-blok een nóg hoger specifiek vermogen.

Spartaans

Niet alleen is de motor krachtig (192 pk), maar is deze ook betrouwbaar gebleken. Deze Lotus Elise heeft namelijk meer dan 333.000 km. Nu zien we weleens een Porsche 911 of Mercedes SL met dergelijke kilometerstanden, maar in dat soort auto’s is dat ook redelijk goed te doen. Een Lotus Elise is toch wel iets spartaanser. Een raszuivere petrolhead kocht de auto in 2006 en heeft er vervolgens 14 jaar mee gereden.

1e eigenaar!

Het is bijna niet te geloven, de auto is namelijk ook nog eens een zogenaamde 1e eigenaar-auto. Maar het wordt nóg mooier. De auto is altijd bij de Nederlandse Lotus-importeur (Van der Kooi) in onderhoud geweest. Ondanks het spartaanse karakter van de Elise met 333.000 km op de klok, is deze 111R wel met een paar handige opties uitgerust.

Prijs Elise met 330.000 km

Zo zitten er vloermatten in, alsmede airconditioning, navigatie en cruise control. De prijs van de ervaren Elise is niet mals: 28.295 euro. Aan de andere kant: als zo’n auto constant met liefde is behandeld, kun je er voorlopig nog wel even tegenaan. Interesse? De Lotus Elise met 333.000 km op de klok vind je hier.

