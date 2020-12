Nieuwe 911 GT3 Cup heeft 510 synthetische pk's - Autoblog.nl

De nieuwe Porsche 911 GT3 Cup doet niet aan downsizing, maar is wel milieuvriendelijk.

Het is de Golf onder de raceauto’s: de Porsche 911 GT3. In enorm veel raceklasses wereldwijd zie je deze doorontwikkelde kevers met gezwinde spoed hun rondjes rijden. Inmiddels is het een waar begrip geworden, zowel op de straat (911 GT3 en 911 GT3 RS) als de racewagens.

Directe link

En er is ook een directe link tussen alle modellen. Ze worden in Weissach door de motorsportafdeling ontwikkeld onder de bezielende leiding van Andreas Preuninger.

992-generatie

Van de 992-generatie 911 zijn er inmiddels diverse varianten: Carrera, Carrera S, Turbo, Turbo S en Targa. Het is dus hoog tijd voor het sportievere spul in de vorm van de GT3. Voordat de straatversie verschijnt, is hier de raceversie: de Porsche 911 GT3 Cup. We konden al camouflage-materiaal aanschouwen, nu is de auto helemaal officieel!

Nieuwe 911 GT3 Cup

De nieuwe Porsche 911 GT3 Cup is net als de vorige de langzaamste van de raceauto’s. Het is ook de versie met de meeste overeenkomsten met de straatauto’s. Het nieuwe model krijgt een zeer strakke snuit (de straatversie krijgt dit ook) met een grote luchtopening. Verder, de basis nu een Turbo-body, in plaats van een Carrera-koets (alhoewel de Carrera ook breder dan ooit is).

Daarnaast zijn er nog enorme wielkast-verbreders aan de voorkant. Ten slotte, zien we aan de achterkant een enorme achterspoiler met zwanenhals-constructie. Waarom Porsche dit doet, kun je lezen in de hangende spoller techniek special van @mauritsh.

Aluminium

Het koetswerk van de nieuwe 911 GT3 Cup bestaat voor 70 procent uit aluminium, de rest is staal. Bij het uitgaande model was dat precies anders. Toch is de 992 niet lichter dan de 991. Dat komt door de verbeterde veiligheidscel. Ook wel leuk, Porsche heeft expres niet de auto helemaal van koolstofvezel gebouwd, maar juist van relatief normale materialen.

De reden is vrij simpel: het is een cup-raceauto, dus de kans op contact of ongelukjes is vrij groot en aluminium is veel goedkoper om te vervangen. De motorkap, achtervleugel en deuren zijn wel gemaakt van CFRP. De auto weegt 1.260 kg.

Techniek nieuwe 911 GT3 Cup

Dan de motor van de nieuwe 911 GT3 Cup. Dat is een 4-liter grote zescilinder boxermotor, watergekoeld uiteraard. De motor is voorzien van drysump-smering. Bij een hemelse 8.400 toeren levert het blok een maximaal vermogen van 510 pk. Het koppel van 470 Nm staat tot je beschikking bij 6.150 toeren.

Maximaal kan de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup 8.750 toeren draaien. De motor is voorbereid om te draaien op synthetische brandstof. De transmissie is een sequentiële dogleg-zesbak. Waarom geen PDK? Simpel, gewicht. De bak van de GT3 Cup weegt slechts 72 kilogram.

Onderhoud nieuwe 911 GT3 Cup

We staan er natuurlijk niet vaak bij stil, maar ook een raceauto heeft onderhoud nodig. Maar hoe vaak eigenlijk? Na de eerste 100 circuittijd moet de motor een onderhoudscheck krijgen. De transmissie na 60 uur racen. Pas om de 120 uren is groot onderhoud nodig. Wat de zevende generatie 911 Cup racer gaat kosten is nog niet bekend. Wel dat de auto voldoet aan veel eisen van raceklasses wereldwijd.

Video

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden van de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup voor je:

De auto zal voorlopig niet deel kunnen nemen aan de Junkyardrace.