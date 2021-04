Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2021 - Autoblog.nl

Wie pikt die pole in Emilia Romagna?

Na slechts één race in Verweggistan, is het F1 circus nu al neergedaald voor de eerste race in Europa. De F1 kalender ziet er dit jaar weliswaar wat normaler uit dan vorig jaar, maar alsnog zijn de naweeën (hopelijk) van de Rony Rona voelbaar. Zelfs dit nadeel heeft echter een voordeel. Zonder Corona was het maar zeer de vraag geweest of het historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari op het Piazza Ayrton Senna da Silva nummer 1 ooit nog moderne F1 auto’s had mogen hosten.

En dat zou jammer zijn, want het is een baantje volgens de oude stempel. Oké, inhalen is er helaas lastig, maar er liggen in ieder geval geen kilometers asfalt naast de baan. Een foutje maken hier is gewoon een probleem hebben. Dat ondervond Nikita Mazespin gisteren ook toen hij zijn Haas weer eens in de muur hing.

Een betere dag had Mercedes gisteren. Bottas was, zoals we dat vorig jaar ook al vaak zagen, twee keer de snelste in de vrije trainingen. Dan weet je normaal gesproken dat Lewis Hamilton ‘m op zondag wint. Vooral ook omdat Max Verstappen juist problemen had en zijn nieuwe teammaat Perez in de ochtendsessie letterlijk in de clinch lag met Ocon. Zijn we er dan weer ingetuind? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia Romagna!

Kunnen we het hele jaar Haas F1 vast intekenen voor een dubbele exit in Q1? Daar leek het wel op in Bahrein, maar Schuey junior zat gisteren niet eens zo heel ver van de top-10 af. In ieder geval zijn de Amerikaanse bolides met Russische kleuren er vroeg bij om een tijd op de klokken te zetten. Dat gaat echter wederom niet zonder slag of stoot bij Nikita Mazepin. De Rus valt tot op heden een beetje door de mand, of hij gebruikt de Gilles Villeneuve methode om racen te leren: net zo vaak over het randje gaan totdat je precies weet waar het randje ligt en daar dan net op/onder blijft. De tijd gaat het leren.

Andere coureurs zoals Vettel en Raikkonen hebben ook moeite met de auto binnen de witte lijntjes houden. Maar het is Yuki Tsunoda die echt over de schreef gaat. Yuki the Rookie neemt veel te veel snelheid mee in de Variante Alta. Hij verliest de staart van de Alpha Tauri en schrijft de wit-blauwe bolide af. Iedereen schrijft de Japanner de hemel in na zijn negende plaats in Bahrein, doch dit zal een klein deukje zijn in het zelfvertrouwen.

De klapper van Tsunoda zorgt voor een code rode, maar ook voor het feit dat er nu feitelijk nog maar vier coureurs afvallen in deze sessie. Het valt hierbij op dat Nicolas Latifi voor het eerst wat meer snelheid lijkt te hebben dan teammaat Russell. Die laatste strijdt met de Alfa’s, Alonso en Vettel om de laatste plekjes in Q2. Uiteindelijk roken de Alfa’s de zware pijp. Giovinazzi’s laatste snelle ronde wordt vernaggeld door Mazepin, die de Italiaan op start-finish op hilarische wijze brutaal voorbij blaast. Raikkonen is eigenlijk het hele weekend al niet echt snel. Alonso redt het op het nippertje en Williams heeft voor het eerst in tijden twee auto’s in Q2. De eerste vijf afvallers zijn daarmee dus de Alfa’s, de Hazen en Tsunoda.

De afvallers: Raikkonen – Giovinazzi – Schumacher – Mazepin – Tsunoda

De Mercs, Verstappen en Latifi gaan naar buiten op de mediums. Bottas zet de eerste snelle tijd op de klokken met een 1:15.0. Verstappen is sneller, hij gaat naar een 1:14.8. Maar Hamilton gaat nog wat sneller dan onze Max. De Brit rijdt eveneens een 1:14.8, maar een net wat snellere dan MV33. Perez gaat op de rode band van kiet, maar is alsnog twee tienden langzamer dan Verstappen op geel.

De vraag is echter of de rode band hier zoveel sneller is dan de gele. In tegenstelling tot in Bahrein, lijken de teams uit het middenveld ook op zachter rubber geen vuist te kunnen maken tegen de topteams op ‘geel’. Alleen Norris is de uitzondering. In de McLaren peest hij naar een voormalige P1. Wel lijkt de Brit daarbij de track limits een pietsie te negeren.

Vettel kiest ervoor om een tijd neer te zetten nadat de rest de beginnende beschietingen achter de rug heeft. De Duitser gaat daarbij op rood naar P7, maar ziet daarna Lance Stroll nog twee tienden sneller gaan. Is het genoeg voor de top-10? Neen! Althans, voor Stroll net wel, voor Vettel weer niet. Ocon en Ricciardo redden het vege lijf op het laatste moment en gaan door naar Q3. Sainz en Alonso lukt dat niet: zij stranden op respectievelijk P11 en P15. De Williamsen gaan toch weer in de gebruikelijke volgorde voor P12 en P14.

De mannen uit Grove zetten voor hun doen dus een puike prestatie neer, maar ze beklemmen Vettel weer in een sandwich van middelmaat op P13. De vraag lijkt te zijn of Hulkenberg vóór, of toch na de zomer terugkomt in de F1.

De afvallers: Sainz – Russell – Vettel – Latifi – Alonso

En dan nu de vraag wie ‘m uit de hoge hoed tovert vandaag. Wordt het weer Verstappen tegen de Mercs of kunnen Perez en Norris verrassen? Stroll opent het bal in ieder geval met een matige 1:16.7. Norris gaat voor een 1:14.8. Hij is daarmee iets langzamer dan hij was in Q2. Dan komt Perez over start-finish met een 1:14.6! Het kan dus wel degelijk sneller.

Bottas rijdt een matige ronde en komt niet verder dan een 1:15.0. Maar dan is het weer de beurt aan Hamilton. De Brit pakt de provisional pole met een 1:14.4. Verstappen zit achter zijn grote rivaal op de baan. In de splits zit er vrijwel niks tussen. Maar aan de meet zit Verstappen net weer aan de verkeerde kant van de medaille: ook een 1:14.4, maar een net wat mindere dan LH44. Het is nu HAM voor VER, PER, NOR en LEC. In de tweede run zal het dan moeten gebeuren voor de Nederlander.

Max gaat voor maximaal risico en pruttelt als laatste van het stel de pits uit voor zijn tweede poging. In theorie heb je dan vaak de beste omstandigheden, maar ja, er is ook het risico op een gele vlag. Eerst is het aan Bottas, maar de Fin zakt andermaal door het ijs. Hij verliest in de eerste sector al vier tienden, meer dan P5 zit er voor hem niet in. Ook Hamilton verbetert zijn tijd niet…

Maar dan is het de beurt aan Norris. De Brit gaat naar een paarse eerste sector. Daarna gaat hij naar een paarse tweede sector. De sensatie hangt in de lucht, maar komt niet naar beneden vallen. Norris verliest het in de laatste sector. Helaas voor hem verliest hij daarna nog veel meer. Dit keer is hij volgens de wedstrijdleiding wel echt te ver gegaan met de track limits. Lando resteert daardoor niet meer dan P7 en staat daarmee toch weer net achter zijn teammaat Ricciardo. Gasly verbetert zichzelf naar P5, achter Leclerc die de last moet dragen voor Ferrari na de exit van Sainz in Q2. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dat ervaart Bottas misschien wel het meest van allen. De titelpretendent valt terug naar een magere P8.

Toch kijken we met zijn allen vooral nog even naar Verstappen. Max zit heel dicht op de tijd van HAM. Maar ook hij redt het helaas niet. Sterker nog, onder de radar is het als een duvel uit een doos Sergio Perez die Max aftroeft voor P2. Het is voor het eerst sinds het stenen tijdperk dat de Nederlander een kwalificatieduel verliest met een teammaat. Een sterkere teamgenoot? Be careful what you wish for!

Het belooft zo andermaal een mooie race te worden morgen. HAM zal vanaf het begin van de race moeten afrekenen met niet een, maar met twee Red Bulls. Perez start daarbij op de rode band, die hem aanvankelijk een klein voordeeltje zou moeten geven. Idealiter moet de Mexicaan de Brit verschalken bij de start, want anders zal Red Bull een lastige beslissing moeten maken qua strategie. We gaan het zien!

Hamilton – Mercedes Perez – Red Bull VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Gasly – Alpha Tauri Ricciardo – McLaren Norris – McLaren Bottas – Mercedes Ocon – Alpine Stroll – Aston Martin Sainz – Ferrari Russell – Williams Vettel – Aston Martin Latifi – Williams Alonso – Alpine Raikkonen – Alfa Romeo Giovinazzi – Alfa Romeo Schumacher – Haas F1 Mazepin – Haas F1

Tsunoda – Alpha Tauri