Kiezen maar: roadsters met een zesclinder - Autoblog.nl

Het roadster-seizoen is weer begonnen, dus tijd om wat interessante roadsters op een rijtje te zetten. De vierpitters slaan we deze keer over, we focussen op zescilinder roadsters.

Aprilletje zoet heeft al een paar keer een witte hoed gegeven, maar dit weekend begint het toch echt op lente te lijken. Met dit weer worden cabrio’s op slag een stuk aantrekkelijker, dus daarom hebben we vandaag een keuzemenu met roadsters. Om het overzichtelijk te houden beperken we ons tot roadsters met een zescilinder. Daarmee heb je al genoeg opties, want de zescilinder roadster is een beproefd recept. Desondanks wordt er op hele verschillende manieren invulling aan gegeven.

Porsche Boxster (986)

De Boxster is niet echt een out-of-the-box optie, maar het is wel een atypische roadster. Met zijn middenmotor is het meer een soort mini-supercar. Daar zijn de rijeigenschappen ook naar. Ook het feit dat de motor in kwestie een boxermotor is onderscheidt de Boxster van andere roadsters. Desondanks is het wel degelijk een zescilinder, dus daarom hoort deze auto zeker in het rijtje thuis.

BMW Z4 (E85)

Een auto die meer aan het klassieke roadster-plaatje voldoet is de BMW Z4. Met de motor voorin en de lange neus heeft deze auto echte roadster-proporties. Toch is het lijnenspel van de E85 behoorlijk onconventioneel. Dat kon je wel aan Chris Bangle en zijn designteam overlaten. Qua zescilinder was er de keus uit een 2.2i, 2.5i en 3.0i met respectievelijk 170, 192 en 231 pk. Na de facelift kregen deze nog wat meer vermogen en kwam er ook een heuse M met 343 pk.

Mercedes SLK (R171)

Met de iconische letters SL (Sport Leicht) deed Mercedes al sinds de jaren ’50 mee in het roadster-segment. Vanaf 1996 kwam er ook (weer) een kleiner broertje in de vorm van de ‘Sport Leicht Kurz’, oftewel de SLK. De R171 was leverbaar met een viercilinders, zescilinders en zelfs een achtcilinder. Dat laatste is vrij bijzonder voor een roadster van dit formaat. Maar we zouden het over de zescilinders hebben: er was een SLK 280 met 231 pk en een SLK 350 met 272 pk. Met zijn hardtop was de SLK wat zwaarder dan de Z4, maar het dak ziet er wel strak uit in gesloten toestand. Dat kan niet van alle cabrio’s gezegd worden.

Audi TT (8N)

Het design van de Audi TT was eind jaren ’90 tamelijk revolutionair en is vandaag de dag nog steeds uniek. De Audi TT Roadster was aanvankelijk wel een roadster, maar nog geen zescilinder roadster. In 2003 kreeg de TT echter ook een V6: de 3.2 VR6 om precies te zijn. Daarmee is het eigenlijk een roadster-versie van de Golf R32. De R32 had overigens de eer om de eerste productieauto met een automaat met dubbele koppeling te zijn. De TT met DSG-bak volgde iets later, maar had wel de primeur buiten Duitsland. Wat ook vrij ongebruikelijk was (en is) voor een roadster: vierwielaandrijving.

Chrysler Crossfire Roadster (ZH)

De genoemde Duitse roadsters zijn de ‘usual suspects’. Een wat minder voor de hand liggende keuze is de Chrysler Crossfire Roadster. In technisch opzicht is dit echter ook gewoon een Duitse auto. De Crossfire kwam tegelijk met de SLK R171 in 2004, maar was onderhuids een R170. Ook het interieur was regelrecht van Mercedes afkomstig, op wat kleine wijzigingen na. De Crossfire was uitsluitend met een V6 leverbaar. De enige opties waren een atmosferische V6 met 218 pk of een V6 met compressor, die 335 pk leverde. Die laatste versie was de eerst en tevens enige auto die het SRT-6 label meekreeg.

Alfa Romeo Spider (916S)

Zijn er ook nog zescilinder roadsters die helemaal niet Duits zijn? Uiteraard. Alfa Romeo heeft tot en met 2010 vrijwel onafgebroken een roadster in het gamma gehad. Van 1994 tot en met 2004 vervulde de Spider van de 916-generatie deze rol. Met dank aan designer Enrico Fumia had deze Spider (net als de GTV) een zeer onderscheidend ontwerp. Wat ook opmerkelijk is: het is een van de weinige auto’s waarbij de coupé een hogere kont heeft dan de cabrio. De Spider was er met viercilinder, maar als je voor een Alfa Romeo Spider gaat wil je natuurlijk een Busso V6. Deze was tijdens de elf jaar dat de Spider in productie was te krijgen met 192 pk, 200 pk, 218 pk en 240 pk. Met de motor is helemaal niks mis, maar de Spider heeft wel de aandrijving op de ‘verkeerde’ wielen.

Nissan 350Z Roadster (Z34)

We sluiten af met de Aziatische inzending in de categorie zescilinder roadsters: de 350Z Roadster. Ten opzichte van de coupé is de daklijn van de Roadster er niet op vooruitgegaan, dus je kunt maar beter zo veel mogelijk met het dak open rijden. Ondanks de softtop is het ook niet de lichtste auto uit het rijtje. Het is wél een van de sportiefste auto’s van het stel. De 350Z Roadster is maar met één motor leverbaar geweest: een 3,5 liter V6 die in eerste instantie 280 pk leverde. Later werd dat 300, om bij 313 pk te eindigen.

