Alain Prost: Verstappen had al lang wereldkampioen kunnen zijn

Volgens Alain Prost had Verstappen het wereldkampioenschap al lang in de tas moeten hebben.

De laatste fase van de Formule 1 komt er nu aan. Het wordt spannender dan ooit, zouden we willen zeggen. Gezien de bijzondere overspeed die Mercedes sinds Brazilië plotseling heeft gevonden, lijkt het er overigens niet op dat het spannend gaat worden. Als Lewis Hamilton de komende twee races wint, dan is hij wereldkampioen.

Dat heeft Lewis Hamilton helemaal zelf gedaan. Niet alleen in sportief opzicht, maar ook de tik in Copse corner. Dat was namelijk het moment dat Hamilton maximaal kon profiteren. Na een ongeluk in Copse corner crashte Verstappen hard. Hamilton won de daarentegen de race, terwijl Verstappen een extra motor moest wisselen (met 10 plaatsen gridstraf). Uiteraard was dat vooraf nooit de bedoeling geweest van Hamilton, maar het pakte wel briljant voor hem uit. Logisch dat je dat uitbundig gaat vieren.

GP Engeland

Volgens viervoudig wereldkampioen Alain Prost had Verstappen al lang wereldkampioen moeten zijn. Dat laat hij weten aan de Fast Lane Podcast. Hij bespreekt daarin de periode van Daniel Ricciardo bij Renault, de nieuwe testcoureur van Alpine (Oscar Piastri) en natuurlijk het titanengevecht van dit seizoen.

Daarover is hij vrij stellig. Als dat ongeluk tijdens de GP Engeland 2021 niet gebeurd was, dan had Verstappen al wereldkampioen kunnen zijn. Destijds gaf Prost al te kennen dat het moment van die crash het sleutelmoment was in het kampioenschap. Daar lijkt hij nu gelijk in te krijgen.

Alain Prost: Verstappen beter dan ooit

In tegenstelling tot iedereen in Nederland en Jackie Stewart, heeft Alain Prost géén favoriet voor de titel. Lewis is volgens de Professor meer ervaren, hij weet hoe hij een wereldtitel moet behalen. Aan de andere kant vind Prost dat Verstappen beter dan ooit rijdt. De foutjes van vroeger ziet hij dit seizoen niet voorbij komen.

Volgens Prost zit Verstappen dan ook op hetzelfde niveau als Lewis Hamilton. Dat heeft Max ook nodig volgens de Fransman, omdat het nog maar de vraag is of Verstappen ooit nog zo dichtbij gaat komen.

Via: In The Fast Line.