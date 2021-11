Wat kost een gave sportcoupé tegenwoordig?

Wat ben je kwijt voor een leuk steurende tweedeurs anno 2021? Een gave sportcoupé is nog best duur, helaas.

De Alpine A110 is net voorzien van een verse facelift. Gelukkig is er niet al te veel aan veranderd. Het is immers een klassieker in wording waar in feite heel erg weinig mis mee was en hopelijk ook is. Uiteraard staat of valt er een hoop met de vraagprijs van de auto. Alpine heeft de prijzen bekendgemaakt van de hun gefacelifte sportwagen.

Prijzen Alpine A110

De goedkoopste is de Alpine A110 zonder naam of toevoeging. Deze gave sportcoupé heeft net als alle andere A110’s de zeventraps automaat met dubbele koppeling van Getrag. Verder heeft ‘ie net als voorheen 252 pk en 340 Nm. Deze versie kost 68.990 euro. In principe is dit alles wat je nodig hebt. De standaarduitrusting is omvangrijker dan die van een Lotus Elise destijds, dus op zich zit dat wel snor.

Een stapje hoger staat de Alpine A110GT. Deze heeft een 300 pk sterke motor en is iets luxer aangekleed. De prijs daarvan is 79.090 euro. Wil je de meest sportieve Alpine, dan kom je uit op de A110S. Deze is eveneens voorzien van de 300 pk sterke motor, maar is veel sportiever aangekleed.

De A110S kost 83.290 euro. Dit is de enige uitvoering die je kunt uitrusten met het ‘Pack Aero’, waar je 5.450 euro voor betaalt. De PS2 Cup-banden kosten 750 extra. Al met al kun je deze zo naar de 90 mille tikken. Maar zoals je straks zal zien, dan begint het net met sommige concurrenten.

Prijzen concurrentie

Want daar zijn wij nu op aanbeland. Want wat zijn de concurrenten eigenlijk als je zoekt naar een gave sportcoupé? Er zijn er maar een paar op de markt tussen de 70 en 100 mille op het moment. De meest directe concurrent is de Porsche 718 Cayman, die telkens duurder en duurder wordt. Natuurlijk, deze is met 300 pk ook krachtig en je hebt de Porsche-badge, maar ook Porsche-uitrusting. Voordat je ‘m kan aankleden moet je eerst voor 15 mille aan nodige opties uitgeven, als het ware.

Alpine A110 | 68.990 euro

BMW M240iA xDrive | 77.504 euro

Toyota Supra GR Legend | 85.695 euro

Audi TT S Coupe S Tronic quattro | 89.420 euro

Porsche 718 Cayman PDK | 92.207 euro

Jaguar F-Type P300 RWD Aut. | 97.777 euro

De BMW M240i is de nieuwste aanwinst in deze klasse. Hierbij moet je even wachten op de versie met enkel en alleen achterwielaandrijving. De Jaguar F-Type wordt eveneens telkens duurder, waardoor gek genoeg de Supra aantrekkelijker wordt: die heeft namelijk wél een zescilinder. De Audi TTS is competent, maar mist de fun-factor van de Alpine en is veel te duur voor wat het is.

Welke gave sportcoupé komt er nog aan?

Ten slotte, wat komt er nog aan? De Lotus Emira! Dat is de grootste en belangrijkste concurrent. Gezien de opties qua motoren verwachten we wel dat Lotus dit gedeelte van de markt gaat verlaten en de Emira rechtsreeks tegenover de 911 zet in plaats van de Cayman.

De gefacelifte Alpine A110 is per direct te bestellen.