Nieuwe elektrische Porsche 718 komt eerder dan verwacht

De nieuwe elektrische Porsche 718 zal wellicht eerder op de markt verschijnen. Joechei!

Vanochtend vroegen we ons af wat er gebeurt met de enigszins betaalbare sportwagen. Ze zijn namelijk aan het verdwijnen. Een van de belangrijkste redenen is elektrificatie. Fabrikanten zijn nu hard bezig om de opvolgers hun volumemodellen elektrisch te maken. Ze zullen wel moeten.

Dat gaat gepaard met enorme investeringen, want er kan niets gebruikt worden van de voorgangers. Alles moet opnieuw worden ontwikkeld. Als je enorme investeringen doet, wil je wel dat de afzet groot is, evenals de marge per auto. Dat is de reden waarom er zoveel elektrische crossovers zijn, naast het feit dat het concept zich er goed voor leent. De batterij past prima onder de hoge vloer.

Nieuwe elektrische Porsche 718

Een van de auto’s waar we met smart op wachten is de opvolger van de huidige Porsche 718. De huidige generatie loopt nu al mee sinds 2016. Er is onlangs een GT4 RS-versie van onthuld. Deze heeft niet alleen de prestaties van een 911, maar ook het prijskaartje. Hoe zit het met een opvolger? Er gaan al langer geruchten dat er een nieuw model aankomt. Deze worden nu wat sterker.







Volgens insiders krijgt de nieuwe 718 de voorzijde die lijkt op een Taycan, terwijl de achterkant grote overeenkomsten vertoont met de Mission R concept. Nu is de achterzijde van de Mission R voornamelijk één breed achterlicht, maar de auto is overduidelijk een voorbode op wat er gaat komen.

Zware taak

De nieuwe elektrische Porsche 718 krijgt de zware taak op zich om te bewijzen dat een elektrische auto ook echt leuk kan zijn. Vanwege het ontbreken van trillingen, geluid en sensaties en een overdaad aan gewicht zijn elektrische auto’s vaak erg comfortabel, maar niet direct sportief of leuk. Nu komt de Porsche Taycan gelukkig erg dicht in de buurt.

Naar het schijnt zal de de Porsche 718 iets eerder verschijnen dan aanvankelijk werd gedacht. In 2024 worden de modellen onthuld. Uiteraard komt er een 718 Boxster (cabrio) en 718 Cayman (coupé).

Via: Whichcar.