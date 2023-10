Albert Heijn is vet duurzaam (oh nee, toch niet!)

Albert Heijn doet heel erg duurzaam, maar dat zijn ze dus totaal niet.

Elektrisch rijden is de keiharde toekomst. Zelfs de meest verstokte petroldrinker zal zich daarbij neer moeten leggen. Maar jongens, dat is op zich allemaal niet erg. Al die 1.0 driecilinders en 1.4 vierpitters met een turbootje wordt je toch ook niet blij van? En een PHEV is zelden écht lekker om te rijden. Kortom, een EV is zo gek nog niet.

Voor veel bedrijven is de elektrische auto een geweldig uithangbord. Het toont toch even aan dat je keihard duurzaam aan het ondernemen bent. Albert Heijn is zo’n bedrijf dat ziet dat je met een EV jezelf als progressieve en duurzame Gutmensch kunt profileren.

Albert Heijn

Vandaag kregen we een persbericht beginnen van de premium grootgrutter. Ze zijn er maar wat trots op dat ze op bepaalde plekken 100% emissievrij bezorgen en bevoorraden. Dat past namelijk in hun doel om in 2050 nul CO2 uit te stoten. In 2050: veel succes met het scoren van een dieselvrachtwagen tegen die tijd. Op dit moment is de bedrijfsvoering al klimaatneutraal door gebruik windenergie, waar onze @jaapiyo ook een groot fan van is. Wellicht hebben ze bij Albert Heijn dus een contractje afgesloten en het vakje ‘groene energie’ aangevinkt. Poeh poeh, nou nou.

Het is overigens niet zo dat Albert Heijn overal klimaatneutraal is. Ze zijn het in, eh, vier plaatsen in Nederland. Overigens zijn de auto’s niet van Albert Heijn zelf, AH heeft hun transportpartners opgedragen te investeren om elektrische bedrijfswagens en vrachtwagens te kopen. Die zijn aanzienlijk duurder, vandaar dat de boodschappen bij Albert Heijn ook aanzienlijk duurder zijn. Niet dat jouw extra geld naar die leveranciers gaat, maar dat terzijde.

1.000 winkels met de diesel dus!

Albert Heijn bevestigt dat er elke dag maar liefst 150 winkels zijn die elektrisch worden bevoorraad. Dat klinkt heel erg goed, maar vergeet niet dat er zo’n 1.150 Albert Heijns in Nederland zijn. Dus zo’n 1.000 supermarkten worden nog bediend middels zo’n heerlijke dieselbus- of vrachtwagen.

Tenslotte laat Albert Heijn ook weten dat ze denken aan hun duurzame klanten. De gemiddelde VVD stemmert moet natuurlijk wel even de batterij van zijn hybride X5 kunnen volladen tijdens het sushi-shoppen. Het is nu mogelijk om bij maar liefst 5 vestigingen je accu ook op te laden. 5! Van de 1.150. Goed bezig jongens!

De AH bezorgauto’s zijn ook nog niet echt heel duurzaam. Want alleen in 010 en in Den Haag verzorgt AH deze dienst 100% elektrisch. Er is dus nog een wereld te winnen.

Dat onze hoofdredacteur tijdens de Autoblog Snellaadtest 2023 niet echt te spreken was over de ontwikkeling van laden bij de lokale supers is dus wel terecht.

Om nog even te vergelijken met de concurrentie. 29 Lidl vestigingen hebben al wel een (snel)lader op de parking en Picnic bezorgt ALLES elektrisch. Ok Appie, nu jij weer!