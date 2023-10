Fysieke knoppen in een Tesla: het kan!

Gewoon fysieke knoppen in een Tesla. Dan zijn het gewoon perfecte auto’s!

Als er één enorm nadeel is aan moderne auto’s is dat ze allemaal – in meer of mindere mate – Tesla achterna gaan als het aankomt op minimalistisch design van het interieur. Of beter gezegd, een minimum aan knoppen van het interieur. BMW paste de eersdte grote revolutie toe met de 7 Serie (E65) in 2002, maar de Tesla Model S in 2013 ging nog een stap verder.

Daarna is het alleen maar erger geworden. We zijn nu zelfs op het punt aanbeland dat er zelfs geen stengels achter het stuurwiel zijn voor om richting aan te geven. Alles gaat via het scherm of de laatste knoppen op het stuurwiel.

Fysieke knoppen in een Tesla

Een meneer in China met een Tesla Model X vond het iets te veel van het goede. In plaats van te doen wat we allemaal op het internet doen (klagen en als dat niet werkt harder klagen), ging deze man er écht iets aan doen. Hij bedacht een rij fysieke knoppen voor in zijn Tesla!

Het is een rij knoppen die onder het scherm gemonteerd wordt. Eenmaal in positie ziet het er vooralsnog niet héél erg uit alsof het er niet hoort. Goed he? Sommige knoppen zijn er om rechtstreeks iets te bedienen, andere knoppen zijn er om als een soort shortcut naar een submenuutje te gaan.

Generiek of niet?

Waar het ‘ding’ vandaan komt, geen idee. Het lijkt een generiek product dat toevallig gewoon ‘past’. Maar gezien ons gebrekkige Chinees kan het ook zijn dat de persoon in kwestie enorme huisvlijt heeft getoond en dit heeft kunnen maken.

Tja, en dan rest natuurlijk de vraag: moet je vooruitgang willen tegengaan? Het internet met Fansla’s en EVangelisten ging namelijk helemaal over de urine. Het weglaten van fysieke knoppen is JUIST de vooruitgang, in hun ogen.

Allemaal goed en aardig, maar niet alles dat Elon Musk doet is om jouw leven beter te maken. De aandeelhouders willen namelijk een beetje ROI (return on investment) en het weglaten van fysieke knoppen is simpelweg goedkoper, zowel voor de ontwikkeling als de productie.

Via: Ray4Tesla