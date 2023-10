Volkswagen ID.7 Tourer is heerlijk herfstig

Het is dus Volkswagen ID.7 Tourer. Een nieuwe variant op het benoemen van een stationwagon-variant voor Volkswagens oude benaming.

Na alle SUV’s, crossovers en sedans is het nu eindelijk tijd voor elektrische stationwagons. De MG 5 Electric is een slimme interpretatie van het concept als het betaalbaar moet blijven. De Audi A6 e-tron Avant is nu al onze lievelingsauto (waaronder die van Audi-scepticus Jaapiyo) en de Opel Astra Electric Sports Tourer lijkt ons een perfecte praktische allrounder.

Daarnaast zijn er nog merken als Nio (ET5 Touring), Porsche (Taycan Sport Turismo) en Peugeot (e-308 SW) die met een dergelijke auto de klant kunnen bedienen. Een heel belangrijke nieuwe auto wordt de Volkswagen ID.7. Elektrische auto’s doen het goed in Nederland, Volkswagens doen het goed in Nederland en stationwagons doen het goed in Nederland. Dus een elektrische Volkswagen stationwagon gaat natuurlijk een enorme hit worden.

Elektrische D-segment stationwagon

We weten dat Volkswagen eraan komt met een D-segment auto waar ook een stationwagon van komt. Het idee dat wij hadden was dat die auto door het leven zou gaan als Volkswagen ID.7 Variant. Alle Volkswagen stationwagons (op de Arteon Shooting BRake na) heten Variant. Maar nee, de elektrische parel krijgt een nieuwe naam in in de vorm van Volkswagen ID.7 Tourer. Of de naam bedacht is door een piraat of @wouter (die de ‘e’ er niet bij uitspreekt) is niet bekend, maar lijkt ons wel aannemelijk.

Naast dit heugelijke heeft Volkswagen ook een paar afbeeldingen waarop we de auto kunnen aanschouwen. Speciaal voor het huidige seizoen is de Passat voorzien van een herfstige camouflagewrap. Het is in elk geval erg sfeervol!

Hoe ruim is de Volkswagen ID.7 Tourer dan?

Naast de eerste ‘live’-afbeeldingen heeft Volkswagen ook wat cijfers voor ons. In de kofferbak kun je 545 liter meenemen. Als je de bank neerklapt kun je 1.714 liter verstouwen. Dat is op zich niet verkeerd, maar ook niet heel erg denderend. De Volkswagen Golf Variant (die mag nog geen Tourer heten) kan namelijk 611 liter meenemen.

De Passat Variant (nog het huidige model) heeft een bagageruimte van 650 liter. De nieuwe Passat Variant (waar geen sedan-Variant van komt) kan zelfs 690 liter hebben, nog voordat je de achterbank neerklapt. Dan wordt het 1.920 liter. Het is nog wel eventjes wachten voordat de ID.7 Variant er is: volgend jaar onthult VW ‘m en daarna zal die leverbaar worden. Uiteraard ook in ons kleine kikkerlandje