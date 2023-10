De grote Autoblog Snellaadtest 2023

De stand van zaken in ‘snellaadland-Nederland’ anno 2023. Wij zochten het voor je uit.

Snellaadtest 2023

Er zijn vaak situaties dat je niet anders kan (of wilt) dan ‘even’ snelladen. En dat kan gewoon in Nederland. Op steeds meer plekken zelfs.

Maar hoe staat het met het snellaadnetwerk in Nederland in 2023? Wij gingen met een tweetal teams op pad om dit in de praktijk te testen. @wouter en @martijngizmo doken in een Audi E-tron GT om hun deel van NL af te struinen en ondergetekende pakte een Toyota BZ4X mee samen met @rubenpriest.

In de video zien jullie onze bevindingen van dagenlang voorzichtig inparkeren bij laadpalen en het trekken aan dikke laadkabels! We waren benieuwd of de winnaar van 2022, Fastned, ingehaald zou zijn door de concurrentie.

Nieuw in 2023, we keken naar laden bij supermarkten

Ronkende persberichten over snelladers bij Albert Heijn, maar ook Jumbo zette de PR machine aan. En kon je bij de Lidl niet sowieso al gratis (langzaam)laden? Het zou dit jaar groot gaan worden. De auto opladen terwijl je boodschappen aan het doen bent.

En wat zou dan helemaal ideaal zijn? Dat je na het doen van je boodschappen daadwerkelijk wat extra power in de accu hebt. En met traditioneel ‘langzaam’ laden sla je natuurlijk in 15-30 minuten geen deuk in een pakje boter. Snelladers hebben we nodig!

Maar we kwamen vooralsnog van een hoofdzakelijk koude kermis thuis. Ten eerste is het vrijwel onmogelijk om via websites of apps van deze supermarkten te vinden waar je dan de auto op zou kunnen laden.

Gevraagd naar het aantal snelladers bleef het in Zaandam stil. AH wilde pas in oktober/november antwoord geven op ons informatieverzoek. Jumbo gaf aan dat er op dit moment bij 5 vestigingen plannen liggen voor een snellader (op ruim 680 winkels niet echt indrukwekkend). Wij bezochten een vestiging in Nieuwegein waar de eerste enorme unit op de stoep stond in een winkelstraat.

Lidl, met 440 winkels in NL ook een grote speler, gaf desgevraagd aan dat 29 vestigingen over 50 kW snelladers beschikken. Helaas waren deze ook zeer moeilijk te selecteren in de ‘filiaalzoeker’. En bij de eerste vestiging in Pijnacker die wij aandeden stond duidelijk geen 50kW lader maar gewoon een standaard openbare charger.

We houden het in de gaten, maar vooralsnog lijkt het erop dat een snellader geen reden hoeft te zijn om van supermarkt te wisselen.

Uitkomsten Snellaadenquete 2023

In grote getalen namen jullie deel aan onze Snellaadenquete. Mede met jullie input hebben we deze voor 2023 iets uitgebreid. Hieronder delen we de belangrijkste uitkomsten met jullie.

Weet jij wat een kWh kost voordat je begint met snelladen?

Je zou denken dat in het laatste jaar meer mensen bewust bezig zouden zijn met de kosten van snelladen. Maar in vergelijking met 2022 zien we dat het percentage dat hier volmondig JA! op kon antwoorden gezakt is van 33% in 2022 naar 27% dit jaar.

34%: nee, geen idee

39%: Ongeveer

27%: Ja!

Waarom gebruik jij een snellader?

Niet geheel onbelangrijk. Waarom stoppen we eigenlijk bij een snellader om daar gebruik van te maken. We zien hier een kleine stijging van 53% in 2022 naar 59% in 2023 van mensen die aangeven dat ze alleen snelladen wanneer het nodig is om de bestemming te halen. Dat betekent dat de animo om te gaan snelladen procentueel onder de EV rijders niet is gegroeid. Maar omdat het aantal EV rijders zelf wel groeit zal het bij sommige snellaadstations toch drukker zijn in 2023!

59% alleen in noodgevallen (als het nodig is om mijn bestemming te halen)

28%: vanwege de snelheid

3%: ik laad alleen bij snelladers

6%: gemak, ik kom er toch langs

4% omdat mijn werkgever het betaalt

Wat is jouw grootste Snellaad ergernis?

Tijdens onze snellaadtest kwamen we toch een aantal ergernissen tegen, maar wij hadden dan ook een kritische pet op. Wat opvalt (in positieve zin) is dat 31% zich überhaupt niet ergert bij het snelladen. Dat is altijd goed nieuwe natuurlijk. Wat wel opvalt is dat klaarblijkelijk 33% naar eigen zeggen te veel last ondervindt van laadpalen die niet werken. Want dat percentage gaf bij de enquete aan dat dit hun grootste ergernis is bij het snelladen. Ook hier zie je dat prijs een lagere prioriteit heeft dan wellicht verwacht. want slechts 9% noemt de altijd hogere prijs van snelladen als een ergernis.

9% te duur

33% laadpaal die niet werkt

17% laden gaat te langzaam

3% laadlocatie is vies

2% laadlocatie is onveilig

31% ik erger me niet bij snelladen

5% dat ik de prijs niet kan zien naast de lader

Hoe zoek jij Snelladers?

Randstedelingen (wij zijn er ook schuldig aan) gaan er gemakshalve nog wel eens vanuit dat je bij elk tankstation inmiddels ook kunt snelladen. Dit is echter niet het geval. Daarom onze vraag: hoe vind jij de locatie van snelladers. In 48% van de gevallen blijkt dit simpelweg de navigatie van de auto te zijn. Gevolgd door apps van snellaadaanbieders met 21%.

11% google maps

48% navigatie van mijn auto

21% app van snellaadaanbieder

3% ik kom altijd bij dezelfde

10% ik pak de eerste die ik tegenkom op de snelweg

1% waze

7% abrp

Welke Snellaadaanbieder is jouw favoriet?

We vroegen jullie ook net als vorig jaar naar een algemeen oordeel over de bekendste snellaadaanbieders in Nederland. Net als vorig jaar ging jullie voorkeur in 2023 uit naar Fastned. Tesla volgt op kortere afstand dan in 2022, dat is wel opvallend. We noemen het in de video al een paar maal. Tesla is qua prijs van de grote aanbieders op dit moment de scherpste aanbieding.

Ze bewijzen zichzelf geen dienst door de verschillende tarieven die ze hanteren op verschillende locaties en op verschillende momenten van de dag. Hierdoor blijft het wat onduidelijk wat nu HET tarief is. Terwijl dat tarief eigenlijk altijd het laagste is.

42% Fastned

31% Tesla supercharger

15% ionity

8% shell recharge

1% McDonalds

1% total energies

2% overig

Wie is de winnaar?

We zien het terug bij de verschillende laadlocaties dat ze bij Fastned de volledige focus hebben op 1 ding: Snelladen! Er is ontwikkeling in het aantal locaties en je ziet overal snelle laders verschijnen ook op al oudere locaties.

Qua prijs moeten ze wel Tesla voor zich dulden in deze test, maar

Met veel plezier gunnen we de titel ‘winnaar Autoblog Snellaadtest 2023‘ aan Fastned. Benieuwd of in 2024 één van de andere aanbieders het Fastned moeilijker kan maken dan in 2023. Er valt nog genoeg te verbeteren, daar ligt het niet aan.

Wat kan er volgens ons nog steeds beter?