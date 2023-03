Voordelen van elektrisch rijden

Ben je op zoek naar een nieuw vervoermiddel omdat je huidige auto eigenlijk wel aan vervanging toe is of omdat je gewoon een ander model wilt? Dan zul je snel ontdekken dat het aanbod aan nieuwe auto’s erg groot is.

Zo heb jij altijd de keuze uit veel modellen en is de kans natuurlijk groot dat je een precies passende auto vindt. Wil je overstappen op elektrisch rijden? We hebben de voordelen daarvan voor je op een rijtje gezet.

Geen schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen

Als je ervoor kiest om een elektrische auto aan te schaffen, is de eerste zekerheid die je krijgt dat deze beter is voor het milieu dan een auto die op fossiele brandstof rijdt. Je hoeft met een elektrische auto geen benzine of diesel meer te tanken maar kunt de accu gewoon opladen. Geen gedoe meer met regelmatig tanken aan de pomp en vooral belangrijk: geen schadelijke uitstoot omdat je niet meer op fossiele brandstof rijdt.

Mogelijk korting of andere financiële voordelen

Een ander voordeel van elektrisch rijden is dat je in aanmerking komt voor subsidie of andere kortingen. Hoe dit precies zit, zoek je het beste eerst even op voordat je een elektrische auto aanschaft. De regels hiervoor veranderen namelijk regelmatig dus het is zaak dat je zelf even goed kijkt wat er op dat moment geldt en waarvoor jij mogelijk in aanmerking komt. Wie weet levert de aanschaf van een elektrische auto je zo ook financieel gezien een voordeel op.

Opladen kan op veel plekken onderweg

Een elektrische auto heeft een bepaalde actieradius. Dit betekent dat je er een aantal kilometers mee kunt rijden voordat je de auto opnieuw moet opladen. Dit opladen doe je dus bij een laadpaal. Er komen natuurlijk steeds meer elektrische auto’s op de weg dus opladen kun je ook op steeds meer plekken doen. Je kunt onderweg de accu opladen bij speciale oplaadpunten. Deze vind je onder andere in de buurt van benzinepompen maar ook op andere plekken. Online kun je precies vinden waar je een laadpaal hebt en welke laadpas je daarvoor nodig hebt.

Thuis of op het werk de accu opladen

Het is tegenwoordig geen enkel probleem meer om een oplaadpunt te vinden terwijl het aantal tankstations in de toekomst wel zal afnemen, zeker naarmate er steeds meer elektrisch gereden wordt. Het is daarnaast mogelijk om thuis een oplader te laten installeren zodat je ook daar je auto kunt opladen. Altijd handig om dit bijvoorbeeld te doen als je thuis bent van het werk. Dit kun je dus ook gewoon ’s avonds doen zonder dat je ervoor de deur uit hoeft. Laadpalen vind je tegenwoordig veel bij bedrijven dus daar is opladen tevens mogelijk. Weet je zeker dat je na het werk ook weer naar huis kunt met een volle accu, onderweg niet stil komt te staan en niet op zoek hoeft te gaan naar een tankstation of laadpunt. Indien je zelf voor een snellader kiest, is het opladen van de accu ook binnen no time gebeurd.

Artikel in samenwerking met Grid.com