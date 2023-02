Elektrisch rijden onbetaalbaar voor velen

Het is tijd voor meer goedkopere elektrische auto’s.

De afgelopen jaren zijn auto’s fors duurder geworden. Een nieuwe auto kopen was al voor niet veel mensen weggelegd. Anno 2023 is dat helemaal een onmogelijke opgave voor velen. Zeker met het verdwijnen van A-segmenters zijn steeds meer mensen aangewezen op een occasion.

Elektrisch rijden onbetaalbaar

Nieuwe personenauto’s met een benzine- of dieselmotor zijn duur, maar in veel gevallen is een volledig elektrische auto nog duurder. Kortom, daarmee is elektrisch rijden onbetaalbaar voor een grote groep. De ANWB trekt aan de bel. De instantie zegt dat er snel goedkopere modellen moeten komen en dat de overheid de aanschaf van elektrische auto’s moet blijven subsidiëren.

Autofabrikanten investeren tientallen miljarden euro’s in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Dit enigszins terugverdienen doe je met auto’s waar een gezonde marge op zit: SUV’s, crossovers en modellen in het duurdere segment. Kleinere elektrische auto’s zijn minder aantrekkelijk voor de fabrikanten om winst op te maken.

Daar blijft het niet bij. Naast stijgende aanschafprijzen zijn ook energiekosten en onaantrekkelijke verzekeringspremies factoren die meespelen. Het staat opgetekend in de Elektrisch Rijden Monitor 2022 van de ANWB, uitgevoerd in 10 Europese landen.

Een nieuwe elektrische auto had een gemiddelde aanschafprijs van 45.000 euro in 2022. Een jaar daarvoor lag de prijs nog op 43.249 euro. Consumenten hebben daarnaast minder over voor een EV. In het onderzoek komt naar voren dat men 29.000 euro overheeft voor een nieuwe EV, dat was 32.000 euro in 2021.

Terwijl de EU stuurt op elektrificatie van het autorijden, is elektrisch rijden alleen maar duurder geworden. In 2021 was je nog 56,7 eurocent per kilometer kwijt met een elektrische auto. In 2022 is dit gestegen naar 61,4 eurocent per kilometer. Het is wel zo dat dit volgens het onderzoek nog steeds voordeliger is dan rijden op benzine. Een benzineauto kostte je in 2022 een dikke 63,4 cent per km, dat was 59,1 cent in 2021.

De ANWB zegt dat er slechts 10 elektrische auto’s op dit moment verkrijgbaar zijn voor minder dan 35.000 euro. Desalniettemin zegt een kwart van de Nederlanders om binnen 5 jaar een elektrische auto aan te schaffen. Deze groep zal vooral aangewezen zijn op de occasionmarkt, want nieuw is echt te duur voor velen.