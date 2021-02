Albon gaat voor Red Bull in een Ferrari rijden - Autoblog.nl

Raar maar waar: er verschijnt dit jaar een Ferrari in een Red Bull-livery aan de start in de DTM. Oh, en Albon zal ook van de partij zijn.

Een Ferrari in een Red Bull-livery: het is toch een beetje alsof het elftal van Feyenoord opeens met Ajax-shirts komt opdagen. Hoewel de heftige livery het lijnenspel van de auto behoorlijk goed camoufleert is het toch echt een Ferrari die je hier ziet.

Terwijl Red Bull en Ferrari in de Formule 1 nog altijd rivalen zullen zijn (dat is althans te hopen voor Ferrari), zal dat niet voor de DTM gelden dit jaar. Red Bull Racing heeft namelijk de handen ineengeslagen met team AF Corse, die met twee Ferrari 488 GT3 Evo’s aan de start zal verschijnen. Het gaat dus niet om een fabrieksteam van Ferrari, maar desalniettemin is het even wennen.

Een Ferrari met een Red Bull-livery is dus nieuw, maar een Ferrari in de ‘Deutsche Tourenwagen Masters’ is eveneens een primeur. Dit heeft alles te maken met de hervormingen die zijn doorgevoerd in de raceklasse. In de DTM zal dit seizoen geracet worden met GT3-auto’s en de fabrieksteams hebben plaatsgemaakt voor privéteams. Ook wordt de start vanuit stilstand geschrapt.

Vorig jaar was het met slechts twee fabrieksteams een erg magere bedoening. Toen Audi zijn vertrek aankondigde leek het lot van de DTM definitief bezegeld. Dat was in feite ook zo, want de DTM is nu eigenlijk een andere raceklasse geworden. Dit jaar zullen naast AF Corse nog vijf andere teams meedoen.

Eén van de coureurs die zijn geluk mag gaan beproeven in de herziene DTM is niemand minder dan Alexander Albon, zoals we vorige maand al konden melden. Nu weten we dus ook in welke auto hij dat gaat doen. Dat is níet de bovenstaande Ferrari met de Red Bull-livery, maar de andere Ferrari van AF Corse. Die wordt van een AlphaTauri-livery voorzien.

Albon – die dit jaar ook nog verplichtingen heeft als reserve- en testcoureur bij het F1-team – zal zijn stoeltje delen met de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy. De Red Bull Ferrari zal bestuurd worden door een andere Nieuw-Zeelander: Liam Lawson. DTM Nieuwe Stijl zal – uiteraard onder voorbehoud – 18 juni van start gaan op Monza. In het weekend van 17 tot 19 september zal ook ons eigen Assen weer aangedaan worden.