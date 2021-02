Dit is de dunste Mercedes GLE400d van Marktplaats - Autoblog.nl

Alsof deze GLE400d een soort Leichtbau is.

Enkele artikelen geleden vroeg waarde collega @RubenPriest aan u wat jouw favoriete motorblok is. Uiteraard levert dat enorm leuke discussies en suggesties op. Inmiddels staat de teller al op 102 reactie na slechts 4 uurtjes. Niet verkeerd.

Persoonlijk kan ik zelf een zescilinder dieselmotor waarderen. Ja, het is niet een enorm exotische motor met een geluid waarvoor je speciaal een Spotify-podcast gaat beginnen. Maar het is in de echte wereld een van de fijnste motoren mogelijk. Veel vermogen, enorm veel trekkracht en een heel acceptabel verbruik. Zo’n epische V10 uit de BMW M5 is geweldig, maar als je gemiddeld 1 op 3,5 doet wordt je er vanzelf wel moe van.

Mercedes GLE400d

Met name de zes-in-lijn dieselmotoren zijn zeer briljant. Een V6 is vrij complex en heeft een niet zo’n fraaie loop. Een zes-in-lijn is uiteraard de beste oplossing. Tegenwoordig is het niet alleen BMW dat ze bouwt, ook Jaguar-Land Rover en uiteraard Mercedes bouwt ze. In deze Mercedes GLE400d ligt zo’n potente drehmoment-monster.

















De eerste 320 CDI-motoren zijn de laatste zes-in-lijn diesels die Das Haus voor lange tijd bouwde. Daarna ging men over op V6-motoren. Gelukkkig kwamen de zes-in-lijn dieselmotoren terug. Enig nadeeltje, omdat diesel in een verdomhoekje zit, zijn ze nogal prijzig. Zeker als je een Mercedes met zo’n moderne zes-in-lijn zelfontbrander zoekt. Natuurlijk is er een handige manier om zo’n GLE400d goedkoop te rijden: als bedrijfswagen!











Marktplaats

Maar om nu zelf een dikke GLE400d te kopen en daar een dunne van te maken is ook zo wat. Niet geheel ontoevallig vonden wij dit exemplaar op Marktplaats. Het is er eentje met het AMG-pakket en de optionele AMG wielen. Voor zijn ze 285/40 R22, achter ligt er 325/35 R22-rubber eromhee. Nondeju, zeg. Verder is het een GLE met alle voordelen, op een achterbank na. Maar zeg nu zelf, hoe vaak zat er iemand uberhaupt bij je op de achterbank? Precies. Voor slechts 77.900 euro staat ‘ie bij jou op de bedrijfsvoorraad. De GLE400-advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Deze 10 diesels hebben maatstaven gezet!