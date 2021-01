Red Bull stuurt Albon naar de DTM - Autoblog.nl

Albon hoeft dit seizoen niet niks te doen, maar hij mag van Red Bull plaatsnemen achter een DTM-stuurtje.

Maandenlang hingen er donkere wolken over het hoofd van Albon bij Red Bull. Waar Verstappen het tot het derde plekje wist te schoppen, haalde zijn teammaat de top 5 niet eens. Daarom dat de Britse-Thaise coureur in het 2021-seizoen niet meer in een Red Bull zit, maar dat Pérez zijn plekje heeft overgenomen.

Niet dat hij helemaal afscheid moest nemen van de Formule 1. Hij blijft namelijk als reserve- en testcoureur bij het team betrokken. Daarnaast mag hij van Red Bull ook prima bij andere teams rijden, als dat nodig is. Maar wat hij in de rest van het jaar gaat doen? In de DTM rijden, zo zegt de DTM vandaag.

Albon gaat namelijk ‘met steun van Red Bull’ in bepaalde DTM-races rijden, mits zijn F1-agenda dat toelaat. Hij gaat rijden met Liam Lawson, een coureur uit het Red Bull-talentenprogramma en onder meer Formule 3-coureur. Het is onduidelijk of dit betekent dat Red Bull zelf ook als team mee gaat doen aan de DTM. In het persbericht staat alleen dat het team en de fabrikant van de raceauto later wordt aangekondigd. Wie Albon gaat vervangen als de Brit-Thai in een Formule 1-auto moet zitten, horen we dan ook.

Met deze stap van Albon en Red Bull wordt Albon lid van een aardig groepje F1-coureurs die ooit aan de DTM heeft deelgenomen. Zo reed Jenson Button in 2019 een paar races in de DTM, deed Gerhard Berger in 1985 een keertje mee, kroop Michael Schumacher in de beginjaren van zijn carrière achter een DTM-stuur en stapte David Coulthard van Red Bull over naar de Deutsche Tourenwagen Masters.

Waarom Albon naar de DTM stapt, is niet duidelijk. Albon reageert niet in het persbericht. Red Bull-adviseur Helmut Marko wel, hij zegt DTM te zien als een ‘interessant platform en een echte uitdaging’. Misschien hoopt Marko Albon zo de ervaring en training te geven die hij nodig heeft voor een terugkeer naar de Formule 1?