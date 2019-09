Albon moet naar de stewards voor move op Perez

Foei toch.

Alexander Albon heeft zijn eerste race (verslag) voor Red Bull Racing erop zitten. Op papier is het resultaat het maximaal haalbare. Startende van achterop de grid was normaal gesproken de zesde plek het hoogst haalbare, maar dankzij het uitvallen van Max werd dat de vijfde plek. Albon moest er echter wel flink voor knokken en hij had er ook een beetje geluk voor nodig.

In de beginfase liep het namelijk helemaal niet zo top voor AA23. Hoewel hij wat plekken won door de gevolgen van de schermutselingen tussen Max en Kimi vooraan het veld, bleef hij daarna ‘hangen’. Het was niet direct duidelijk dat we hier iemand anders in de auto hadden zitten dan Gasly. En als we realistisch zijn: dat is het nog steeds niet helemaal natuurlijk, want door de snelle uitvalbeurt van Max is de prestatie van Albon vandaag moeilijk op waarde te schatten.

Wat we wel kunnen concluderen is dat de Britse Thai het gevecht niet shuwt. Toen hij een beetje los was richting het eind van de race ging hij de een na de ander voorbij op punten van de baan waar je volgens Olav Mol niet kan inhalen. Niet de minste namen moesten het daarbij ontgelden. Eerst ging Ricciardo voor de bijl, daarna Kvyat en daarna in de allerlaatste ronde ook nog Perez.

De geslepen Mexicaan ontpopte zich tot de hardste noot om te kraken. Sowieso moest Albon eerst ‘a game of chicken‘ winnen. Perez parkeerde de Racing Point bijna in de hairpin in de hoop dat Albon in de verleiding zou komen hem daar al in te halen. Vervolgens zou Perez hebben kunnen counteren op het volgas gedeelte door Eau Rouge, Raidillon en het Kemmel Straight.

Doch Albon had het snode plannetje door en dook zelf in de slipstream van Checo. Vervolgens kon hij de Mexicaan inderdaad voorbij glippen, maar daarvoor moest hij wel op volle snelheid met twee wielen langs de baan.

On the grass at that speed 😳 pic.twitter.com/CxdYMr9Rnc — Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@SomersF1) September 1, 2019

Het liep allemaal goed af, maar de twee kemphanen werden wel op het matje geroepen door de stewards. Die hebben bepaald dat er geen verdere actie ondernomen wordt. Hoe dan ook: ben jij onder de indruk van het Red Bull-debuut van Albon?