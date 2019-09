Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2019

Moet de show door? Ja misschien ook wel...

Het had een feestje moeten zijn na vier weken zomerstop, maar na de tragische gebeurtenissen in de F2 race van gisteren begint de F1 wereld met een bezwaard gemoed aan het tweede deel van het seizoen. Het feit dat Anthoine Hubert het leven gelaten heeft, is er flink ingehakt. Vanuit de hele (race)wereld zijn er steunbetuigingen en eerbetonen gekomen voor de jonge Fransman. Ook voorafgaand aan de F1 race van vandaag wordt er een minuut stilte gehouden. Het is mooi, maar het verzacht de pijn natuurlijk hooguit een beetje voor de nabestaanden.

Het roept de vraag op of het allemaal wel moet, zo’n race een dag later op de plek des onheils. In het verleden was dat overigens nooit een issue, doch nu voelt het op een of andere manier toch een tikje raar. Maar goed, gaan we dan de autosport maar helemaal in de ban doen, of rijden we volgende week in Monza wel gewoon weer? En zo ja, wat is dan het punt om nu niet van start te gaan? Zodoende houden we het toch maar weer bij de afgetrapte cliché’s. De show gaat uiteindelijk altijd door, of dat nou moet of niet. En dus komt er ook vandaag gewoon een race en een verslag en hopelijk ook comments. Misschien is dat ook maar het beste.

In de kwalificatie was Ferrari gisteren het snelste, tot afgrijzen van Toto Wolff. De rode brigade was vooral in sector 1 en sector 3, waar pure power regeert, veruit het snelste. De grote vraag is echter of ze dat dit jaar weer kunnen zijn met de motorpower een paar standjes lager afgesteld. Zo niet, dan hebben Mercedes en wellicht ook Max Verstappen een goede kans om Ferrari wederom van de eerste zege dit jaar af te houden. Verder kijken we natuurlijk ook met grote interesse naar Max’ nieuwe teammaat Albon, die achter in het veld start.

Start

Leclerc komt goed van zijn plek, maar Vettel heeft een wat mindere start. Balen voor de Duitser, want daar de Monegask het hele weekend al sneller is leek Seb’s grootste kans op de zege een aanval in de slipstream na Eau Rouge te zijn. Die kan hij nu alsnog uitvoeren, alleen dan op Hamilton die hem bij de start voorbij is gepiept. Vettel gaat zo terug naar plek twee. Dan zien we echter al snel een vervelend beeld. Max Verstappen staat in de bandenstapels en dit is duidelijk einde race.

LAP 2/44 A look back at the contact between Raikkonen and Verstappen at Turn 1 on the opening lap All drivers are ok – but Verstappen is out of the race#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/mxU7Vp5tb9 — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

In de herhaling zien we dat Max een matige start had en meteen verschalkt is door Raikkonen en Perez. In een poging om dit snel weer goed te maken kiest Max de binnenkant en komt het tot een touché met Raikkonen in La Source. Eigenlijk net als enkele jaren geleden toen Raikkonen nog voor Ferrari reed. De schuldvraag oplossen is niet direct simpel. Raikkonen stuurt inderdaad een beetje in op Max zoals de Nederlander lamenteert over de radio, maar Max zit er ook niet echt ver genoeg naast. Controversiële eerste indruk: Max had na zijn matige start gewoon minder risico moeten nemen. Dit was weer even een flash van Max Verstappen 1.0. Het voorwiel van MV33 begeeft het vervolgens in Raidillon, waardoor hij linksaf de muur in knalt. The crowd goes wild…

De touché zorgt verder ook voor de nodige melee. De wagen van Raikkonen is uiteraard beschadigd, maar ook Ricciardo ramt over losliggend puin. Norris heeft juist alle mazzel van de wereld. Terwijl bijna iedereen het ongeluk buitenom ontwijkt en dus een stukje omrijdt, is Lando de eerste die achter Max door de binnenkant van de bocht kan glippen. Zodoende gaat de McLaren-rijder in een klap naar de vijfde plek in de race. De wedstrijdleiding besluit daarna snel een Safetycar het veld in te brengen.

Net als die safetycar weer naar binnen wil, valt Sainz uit in de remzone richting de busstop-chicane. De Safetycar doet dus nog maar een rondje. Daarna krijgt Vettel zijn tweede kans om teammaatje Leclerc aan te vallen. Hij zit er goed bij als Charles op zijn gas gaat, maar is iets te ‘heet’ en vergallopeert zich richting de hairpin. Zo komt Hamilton wederom dicht in de buurt. Zo dicht dat je zou zeggen dat het een appeltje-eitje is om Vettel te pakken na Eau Rouge, maar dan zien we dat ook in de race Ferrari een flink voordeel heeft qua topsnelheid. In plaats van Vettel aanvallen heeft Hamilton de handen vol met verdedigen ten opzichte van Bottas.

Mid Race

Enkele ronden later zien we echter toch het beeld dat we al een beetje verwacht hadden. Qua race pace zitten de Mercs de Ferrari’s dicht op het lijf. Waarschijnlijk zijn ze zelfs sneller, maar ze moeten dan op een of andere manier een weg voorbij team rood vinden. Als Ferrari het teamspelletje slim wil spelen, zou het dus eigenlijk Vettel in moeten zetten als de wingman van Leclerc. Als de Duitser de zilveren een beetje ophoudt kan dat aan het eind van de race weleens het buffertje zijn dat de Monegask nodig heeft. Maar goed, we lopen ver op de zaken vooruit.

LAP 10/44 📻 Hamilton: "Vettel's struggling" Enough for the world champion to pass him into P2? He has him in his sights #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Vwx7O4OO7w — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

Kijken we achterin het veld dan zien we dat Alexander Albon niet bepaald bezig is aan een ontzettende opmars. Sterker nog, na de start lag hij al dertiende, maar Albon heeft een plekje verloren. Geinig genoeg betekent dat na Max’ uitvalbeurt dat Gasly de beste Red Bull coureur is. Rond de vijftiende ronde komt de Thaise Brit eindelijk los zo lijkt het. Hij haalt in ieder geval Magnussen in en kruipt de top-10 binnen.

Vettel kiest ondertussen als eerste van de top-4 een pitstop. Hij geeft daarmee track position op maar ontneemt Mercedes de mogelijkheid voor de undercut te gaan. Stom is alleen dat Vettel achter Norris terugkomt op de baan. Weer een strategieblundertje van Ferrari? Het valt mee, omdat Vettel Norris op de baan kan inhalen. Perez en Gasly rijden ondertussen letterlijk links en rechts de aangeslagen Raikkonen voorbij op het Kemmel Straight terwijl het publiek voor een ander kippenvelmomentje zorgt. In de 19e ronde staat het publiek op en geeft het een staande ovatie, als eerbetoon aan Anthoine Hubert die met nummer 19 reed in de F2. Mooi.

Raceleider Leclerc wordt in de 21ste ronde verteld dat hij binnen moet komen. Interessant genoeg zit Vettel dankzij zijn nieuwe banden ongeveer in de window om hem in te halen. En jawel! Bij het uitkomen van de pits zien we dat Vettel voorbij is aan Leclerc. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest? Of stiekem juist wel? In ieder geval blijkt een ronde later dat Mercedes niet veel langer door kan rijden, want ook Hamilton wordt naar binnen geroepen. De Brit staat iets langer stil dan hij zou willen en komt op gepaste afstand van Leclerc weer naar buiten.

Even later zien we de bevestiging van iets dat we gisteren al schreven. Vettel is niet meer de onbetwiste nummer 1 bij het team. De echo van ‘Fernando is faster than you’ klinkt dit keer als ‘Let Charles by’. Vettel ontpopt zich als een echte teamspeler en voldoet gedwee aan de wens van zijn team. Zorgerlijk voor de Duitser is ook dat hij zelf schijnt te denken dat zijn banden het niet zullen volhouden tot het einde van de race. Als hij nog een keer moet stoppen zou hij op dit moment zeker achter de twee Mercs terechtkomen.

Sterker nog, die Mercs kruipen alweer in de staart van de Ferrari’s. Het beeld van de eerste stint herhaalt zich. Na een initiële fase van grip vreten de SF90’s veel sneller door de Pirelli’s dan de W10’s. Vettel laat zijn team dan ook weten dat hij vermoedt dat de Mercs simpel over hun heen zullen walsen.

In eerste instantie lijkt dat mee te vallen. Hamilton is weliswaar duidelijk veel sneller dan Vettel, maar de snelheid in rechte lijn redt de Duitser een paar keer uit de brand. Uiteindelijk kan SV5 echter toch geen stand houden. Hamilton gaat hem voorbij en kan op jacht naar leider Leclerc. De geknakte Vettel zoekt toch nog maar een keer de pits op voor een setje softs en laat zo Bottas passeren voor plek drie.

Niet dat de strijd vooraan saai is, maar in het middenveld gaat het er zoals bijna altijd dit seizoen nog heter aan toe. Albon begint nu toch aan te dringen bij zijn voorliggers om een respectabele hoeveelheid puntjes te sprokkelen bij zijn debuut voor Red Bull Racing. Hij is nog altijd niet de best geklasseerde Red Bull coureur op dit moment want dat is inmiddels Kvyat. De twee komen met rasse schreden dichterbij aan Ricciardo. Kvyat gaat de Ozzie eerst voorbij, daarna doet Albon hetzelfde met een mooie move. In ronde 37 volgt dan toch het onvermijdelijke: Albon gaat ook Kvyat voorbij. Alleen Perez en Norris scheiden hem nu nog van het op voorhand maximaal haalbare resultaat achter de Ferrari’s en Mercs. Perez is wellicht nog binnen bereik.

Finish

De bij Renault afgedankte Hulkenberg bewijst zichzelf een dienst door teammaat Ricciardo in te pakken, maar of hij ook nog naar een puntje kan is met nog twee ronden te gaan de vraag. Onze aandacht is echter opeens weer vol gevestigd op de strijd vooraan. Gaat Leclerc dan eindelijk zijn eerste zege pakken of wordt hem weer de kaas van het brood gegeten in de laatste ronde? Hamilton is namelijk zienderogen naderbij gekomen aan de Monegask. Het is echter nog niet voldoende om DRS te pakken op het rechte stuk.

Giovinazzi gooit nog even een mooi resultaat in het putje, Lando Norris gaat stuk en Albon pakt op de valreep Perez nog in. Er gebeurt van alles, maar Leclerc wint ‘m ‘gewoon’. Toch die secondes die Vettel heeft afgepakt van Hamilton die het ‘m doen dus. Bottas wordt derde, voor Vettel en Albon, die dus toch lekker debuteert voor Red Bull Racing. Toro Rosso doet het na een matige kwali goed in de race met een dubbele puntenscore, waarbij Kvyat zijn nederlaag in de kwali ten opzichte van Gasly rechtzet met plek 7. Voor Ferrari is het de eerste zege van het jaar, waardoor ze zich dus toch kunnen vertonen volgend weekend in Monza. Gaan ze daar dan voor de dubbel?

De volledige uitslag

1. Leclerc

2. Hamilton

3. Bottas

4. Vettel

5. Albon

6. Perez

7. Kvyat

8. Hulkenberg

9. Gasly

10. Stroll

11. Norris

12. Magnussen

13. Grosjean

14. Ricciardo

15. Russell

16. Raikkonen

17. Kubica

DNF

Giovinazzi

Sainz

Verstappen