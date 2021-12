Verstappen: “Perez is echt een fantastisch mens”

Max Verstappen voelt de liefde na het halen van de titel en betitelt Sergio Perez als een geweldig mens.

Onze held Max Verstappen komt vaak over als een koele kikker, maar sinds deze week weten we dat hij ook maar een mens van vlees en bloed is. Olav Mol ging in het eindejaarsinterview vol voor de traan en slaagde daar ook in. Het is ook nog al wat natuurlijk. Toen Max Verstappen zondag de uitloopronde reed zag hij in zijn achteruitkijkspiegel niks dan zijn dromen waargemaakt, zoals straatpoëet 2Pac het zou zeggen.

Succes delen

Dat vervolgens kunnen delen met de mensen waarvan je weet dat ze je geholpen hebben en die blij voor je zijn is natuurlijk waar het eigenlijk allemaal om draait. Max heeft de afgelopen dagen dan ook lovende woorden gesproken over iedereen die betrokken is geweest bij zijn succes. Bij die club mensen, hoort wellicht onverwacht, ook teamgenoot Sergio Perez.

Vriend of vijand?

Je weet immers maar nooit hoe je relatie met je teamgenoot gaat zijn in de F1. Vaker dan niet is het eigenlijk gewoon je eerste rivaal, soms op een gezonde manier, maar soms ook tot op het bittere af. Ja, we kijken naar jullie Nigel Mansell en Nelson Piquet en ook naar jullie Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Oh en natuurlijk naar jullie, Ayrton Senna en Alain Prost.

Fantastisch mens > geweldige vent

Sergio Perez kón, in ieder geval dit jaar, wellicht gewoon niet snel genoeg zijn om zo’n rivaal te worden voor Max Verstappen. Maar dat had nog altijd niet hoeven te betekenen dat de Mexicaan ook zou helpen. Tuurlijk, cynici zullen zeggen dat hij het doet om een wit voetje bij het team te verdienen. Maar genoeg F1 coureurs waren stiekem alsnog te beroerd geweest om ‘de andere kant van de garage’ te helpen. Geweldige vent Valtteri Bottas bijvoorbeeld liet onze held Max gewoon voorbij in Rusland en in Mexico.

Sergio Perez is volgens Max Verstappen echter niet gewoon een geweldige vent, maar zelfs een fantastisch mens. MV33 weet als geen ander hoe de F1 wereld werkt en dat wat SP11 afgelopen zondag deed speciaal en belangrijk was:

Toen we net samen begonnen te werken, tja, toen was het moeilijk in te schatten hoe dit zou uitpakken. Maar Checo is echt een fantastisch mens. Niet alleen om mee samen te werken in de Formule 1, maar hij is ook echt gewoon een geweldig aardig persoon. Hij is een echte familieman, en ik heb heel veel leuke tijden met hem. Je kunt zien dat hij écht zo is. Max Verstappen, vindt dat Sergio Perez het echt houdt en fantastisch is

Waarvan akte. Laten we nu maar hopen dat deze mooie woorden niet op een slechte manier verouderen, op het moment dat Max en Sergio elkaar volgend jaar een keer van de baan rammen…