Dit zijn de kansen voor Hulkenberg op een Red Bull zitje

Helmut Marko heeft gesproken.

De rijders-carroussel is op dit moment in volle gang. Vorig jaar was het Daniel Ricciardo die alles in gang zette, ditmaal is het wederom Renault die een opmerkelijke move maakt. De Fransen geven de voorkeur aan Esteban Ocon.

Dat zorgt ervoor dat Nico Hulkenberg op zoek kan gaan naar een zitje voor 2019. De Duitser geldt al jarenlang als een grote belofte, maar het komt er nog niet helemaal uit. Dat ligt voor een gedeelte aan de auto, Joylon Palmer en Carlos Sainz kon Hulkenberg wel hebben, maar Ricciardo lijkt een maatje te groot.

Maar waar kan Hulkenberg dan naartoe? Het is een zeer gedegen en evenwichtige coureur. Iets waar het bij sommige teams nog wel aan schort. Sinds het bekendmaken van Ocon wordt Hulkenberg in verband gebracht met Red Bull. Juist dat team zou een degelijke coureur als Hulkenberg goed kunnen gebruiken. Zowel Gasly, Albon als Kvyat hebben ergens in hun carrière al eens een brevet van onvermogen opgespeld gekregen van Helmut Marko, de talentenscout van Red Bull.

Het Duitse AutoBild vroeg aan Herr Helmut wat de kansen waren voor Hulkenberg om bij Red Bull te kunnen rijden. Der Helmut ziet er echter geen toekomst in, zegt hij met een veelzeggende ‘Nein’. Ondanks dat Red Bull-teambaas Christiaan Horner de Duitse coureur schijnbaar een goede optie vond die niet uit te sluiten was, ziet Marko het absoluut niet zitten.

Het zou natuurlijk ook het failliet van zijn talentenpool betekenen, als er een 29 jarige coureur van een ander team overgebracht moet worden. Daarentegen heeft Gunter Steiner, eveneens aan AutoBild laten weten dat Hulkenberg een buitenkansje is voor het team. Steiner laat weten: “Wanneer een coureur als Hulkenberg zich aandient, moet je dat in overweging nemen.” Waarschijnlijk dus dat Romain Grosjean het kind van de rekening wordt.