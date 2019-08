“Overstap naar Red Bull komt te vroeg voor Albon”

Dat Britse Thai zou dat zelfs zelf in zoveel woorden gezegd hebben...

De keuze van Red Bull om hun protegé Alexander Albon na twaalf races in de STR14 rechtstreeks in de RB15 te katapulteren vanaf Spa lijkt een riskante te zijn. Team rode stier vecht namelijk nog een keihard duel uit met team rood om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Momenteel staat Red Bull achter de rode brigade, hoewel superster Max Verstappen meer punten verzameld heeft dan beide Ferrari-coureurs. Je zou dus kunnen zeggen dat de achterstand van Red Bull alleen te danken is aan de matige prestaties van Pierre Gasly in de tweede auto van het team. Dat is een puntje van zorg voor Red Bull, want aan het eind van het jaar kan die tweede plek zomaar een miljoen of tien opleveren.

Cynici kunnen zeggen dat die tweede plek er sowieso niet inzat als Red Bull vast had gehouden aan PG10. Die zou zich dan namelijk nog flink moeten verbeteren in de tweede seizoenshelft, iets wat afgaande op zijn laatste races (met uitzondering van die in Engeland) als een donderslag bij heldere hemel zou komen. In dat opzicht heeft Red Bull dus ‘niks te verliezen’. Of toch wel? Sky Sports verslaggever Ted Kravitz klapt uit de school over een gesprekje dat hij in juni had met Alexander en denkt dat de switch weleens te vroeg kan komen voor ‘m:

I’ve been thinking about a then-hypothetical discussion I had with Alex on this very subject when we were out filming a feature in London with him at a Thai restaurant and Buddhist temple in early June. I won’t give away what he said, but I believe the move is too soon.

Hoewel de voormalig maker van het inmiddels afgeschafte Ted’s Notebook niet in detail wil ingaan op wat Albon gezegd heeft (oooooh, intrige), heeft hij wel zijn eigen bedenkingen over de switch:

He’ll have Spa, Monza, Sochi and Abu Dhabi as four of the remaining nine tracks that he knows and while you could argue he didn’t know China and he still managed to score points there after crashing and not taking part in qualifying, that was in a team where there is less pressure and where he already knew the environment. He’s going to be going to some tracks he doesn’t know, with an engineer he doesn’t know, with mechanics he doesn’t know, driving a car he doesn’t know and be expected to do better than Gasly, who knows all those tracks.

Zit op zich wel wat in, die Alexander wordt wel in het diepe gegooid door Der Helmut. Gelukkig heeft ‘ie zijn zwembroek al aan.