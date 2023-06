Mercedes-AMG C 63 gaat over de kop in Rotterdam

Het is geen leuke dag voor AMG-liefhebbers. Er was vandaag al een C 63 gestolen en nu is er ook eentje gecrasht.

Het gaat lekker met de C 63 AMG’s vandaag. Eerder vanmiddag schreven we nog dat er eentje gestolen was, nu is er eentje over de kop gegaan in Rotterdam. Voor alle duidelijkheid: het betreft gelukkig niet de gestolen Mercedes-AMG C 63.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 vanmiddag op de Brielselaan, pal naast de Maassilo. Volgens de politie is de auto uit de bocht gevlogen. Dat zal niet met een gangetje van 50 km/u gegaan zijn, want de AMG heeft een gat geslagen in een muurtje en is op z’n dak terecht gekomen.

De twee inzittenden zijn er wonderbaarlijk genoeg zonder kleerscheuren vanaf gekomen, al was de ambulance wel ter plaatse om ze na te kijken. Gelukkig zijn er verder geen slachtoffers gevallen.

Dat had ook zomaar gekund. Achter het muurtje bevindt zich namelijk een metro- en tramstation. Er zijn ongetwijfeld een paar OV-reizigers die de schrik van hun leven hebben gekregen.

De auto in kwestie is een Mercedes-AMG C 63 S uit 2017, die in december geïmporteerd is. In deze uitvoering heeft de AMG 510 pk, wat voor sommigen kennelijk iets teveel is. De bestuurder bleek overigens geen drank of drugs genuttigd te hebben, dus daar lag het niet aan.

Foto’s: Jippe Groenendijk/Media-tv