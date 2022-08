Ajax verruilt Mercedes voor BMW

Dat terwijl BMW óók al sponsor is van Feyenoord. Dat kan eigenlijk niet…

Een gesponsorde auto krijgen is natuurlijk altijd leuk. Behalve als je voetballer bent, want dan is je eigen auto waarschijnlijk leuker dan de auto die je gesponsord krijgt. Zelfs al is het een dikke BMW of Mercedes.

Toch hoort dat erbij. Zo komen Bayern München-spelers voorrijden in Audi’s en Ajax-spelers in Mercedessen. Dat laatste gaat echter veranderen. De Amsterdammers verbreken namelijk hun banden met Mercedes en gaan met hun aartsrivaal in zee: BMW.

De club maakt vandaag via een persbericht bekend dat BMW vanaf het volgende seizoen hun ‘Official Sponsor’ en ‘Official Automotive Partner’ wordt. Dat zal pas vanaf 1 juli 2023 het geval zijn, maar ze maken het maar alvast bekend. Het gaat specifiek om Van Poelgeest BMW.

Hiermee komt er een einde aan een vrij lange samenwerking tussen Mercedes en Ajax. Die twee zijn namelijk al in 2009 in zee gegaan. Daarvoor was het trouwens Audi die Ajax sponsorde. Als ze volgend jaar voor BMW gaan hebben ze de complete Duitse Drie gehad.

Er is nog wel een heikel punt: BMW is momenteel sponsor van Feyenoord. Het gaat daarbij weliswaar om een andere dealergroep (Breeman), maar toch. Ze hebben nog een overeenkomst die tot en met 2024 loopt. Dit zou dus beteken dat BMW volgend jaar Feyenoord én Ajax sponsort. Dat kan nog wel eens voor verwarring zorgen bij de supporters: aan welke kant staat BMW nou?

Foto: Ajax AMG GT, gespot door @newguy92