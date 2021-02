Alfa en Lancia gaan samen met DS auto's bouwen - Autoblog.nl

Alfa Romeo en Lancia hebben straks deels Franse genen.

Met het submerk DS lukt PSA iets wat Fiat maar heel moeizaam lukt: (semi-)premium auto’s verkopen. Terwijl Alfa Romeo al jaren niets nieuws heeft uitgebracht en Lancia synoniem is geworden voor ‘op sterven na dood’, timmert DS lekker aan de weg. Deze week wisten de Fransen ons aangenaam te verrassen met de gloednieuwe DS 4.

We zien natuurlijk allemaal graag dat Alfa Romeo en Lancia voort blijven bestaan en de fusie van PSA en FCA biedt nieuw perspectief op dit vlak. De twee Italiaanse merken zullen namelijk samen met DS de rol van premiummerken gaan vervullen binnen Stellantis. Het is dus niet meer dan logisch dat de merken dan samen gaan werken. PSA en FCA zijn tenslotte niet voor niets gefuseerd.

Marion David, de Senior Vice President Product bij DS, heeft dit nieuws bevestigd bij de introductie van de DS 4. Ze laat weten dat de toekomstige modellen van de merken ‘premium kenmerken’ zullen delen. Uiteraard zullen er ook aandrijflijnen gedeeld worden.

Zolang Alfa en Lancia hun eigen identiteit kunnen behouden is dit natuurlijk goed nieuws. Het is in ieder geval beter dan helemaal geen Alfa’s en Lancia’s. Alhoewel die-hard Alfisti en Lancisti daar wellicht anders over denken. Het is in ieder geval te hopen dat de Italianen hun gang kunnen gaan wat het design betreft. Het zou toch zonde zijn als we straks telkens drie dezelfde auto’s krijgen met een ander neusje.

De Frans-Italiaanse liefdesbaby’s gaan we niet op heel korte termijn zien. DS gaat eerst nog op eigen houtje twee nieuwe modellen onthullen in 2022 en 2023. Alfa Romeo zou tegen die tijd de Tonale op de markt gebracht moeten hebben. Lancia zal het nog even uit moeten zingen met de Lancia Ypsilon, die alleen nog in Italië wordt verkocht. De huidige Ypsilon dateert alweer uit 2011, maar krijgt nu weer een facelift om er nog even tegenaan te gaan. Het leek erop dat dit de laatste der Lancia’s zou zijn, maar het merk gaat nu dus weer een comeback maken.