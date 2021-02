BREEK: dit is de Audi e-tron GT! [update] - Autoblog.nl

De officiële onthulling van de Audi e-tron GT is pas volgende week, maar de beelden zijn nu al gelekt.

Een futuristische styling gecombineerd met eigenaardige proporties zorgt er vaak voor dat EV’s niet direct in de smaak vallen bij de traditioneel ingestelde consumenten (lees: petrolheads). Dit heeft er alles mee te maken dat EV’s vaak cross-overs zijn. Gelukkig bewees Porsche met de Taycan dat een EV ook gewoon een sexy vierdeurscoupé kan zijn. De Audi e-tron GT gaat dit nog eens onderstrepen.

Productieversie

We hebben de e-tron GT al als concept gezien en in gecamoufleerde gedaante, maar de productieversie moest nog onthuld worden. Zover is het nog niet, maar nu zijn wel de officiële foto’s van de Audi e-tron GT voortijdig op het wereldwijde web gelekt. De heren (dames?) van Cochespias gooiden deze beelden online.

Concept

Het design van de auto kent weinig verrassingen, maar je moet toch altijd even afwachten tot je definitieve versie ziet om écht een oordeel te kunnen vormen. Van een koude kermis thuiskomen is er dit geval niet bij: Audi is heel erg trouw gebleven aan de e-tron GT Concept. De deurgrepen zijn zo’n beetje het grootste verschil, dus dat zegt genoeg.

Stormtrooper

Wat op deze Stormtrooper-uitvoering vooral opvalt zijn de zwarte accenten, met name van voren. Die geven de e-tron GT een agressievere look dan de Taycan. Ook zorgen de zwart elementen ervoor dat de neus geen kale boel wordt, een gevaar wat altijd op de loer ligt bij een grilleloze auto.

Taycan

Aan de proporties en met name de daklijn is duidelijk het verwantschap met de Taycan te zien. Welke van de twee er fraaier is laten we even in het midden, maar het zijn beide geslaagde auto’s. Een welkome aanvulling dus op het EV-aanbod!

Specificaties

Voor de specificaties moeten we nog heel even geduld hebben. Wel heeft Audi vorig jaar al wat details van de snelle RS e-tron GT vrijgegeven. Deze versie zal een vermogen van 598 pk krijgen en in overboost-modus zal dat 646 pk zijn. Daarmee zal de RS e-tron GT in minder dan 3,5 seconden van 0-100 km/u kunnen sprinten.

Onthulling

Volgende week dinsdag hebben we alle details en foto’s. Dan volgt namelijk eindelijk de officiële onthulling van de e-tron GT. De auto zou dit voorjaar al bij de dealers moeten staan.

UPDATE: Inmiddels zijn er ook beelden van het interieur van de (RS) e-tron GT:

Bron: Cochespias