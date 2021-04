Alfa Giorgio platform gaat de 159 achterna - Autoblog.nl

Uiteraard. Het Alfa Giorgio platform is veel te leuk voor serieproductie.

Af en toe is het lastig om te bevatten hoe men om is gegaan met het gedachtegoed van Alfa Romeo. Er zijn diverse momenten aan te wijzen dat het ‘fout’ ging. De overname van Fiat is niet door iederen positief ontvangen, maar het was nodig. Begin jaren ’90 haalde Alfa de laatste achterwielaandrijvers (RZ, SZ, 75, Spider) uit het gamma.

Alfa Giorgio platform nu al exit?

Maar ook toen ging het nog redelijk goed met het merk. Denk aan de 147 en 156. Die voorwielaandrijvers waren puike auto’s. Het is met name rond de 159 dat het écht verkeerd ging. Het gekke is, Alfa Romeo verlangt kennelijk terug naar die tijd. Want ze gaan nu exact hetzelfde doen. Het Giorgio-platform wordt namelijk naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Ja, echt. Dat meldt AutoNews Europe.

In een vraaggesprek met diverse Italiaanse journalisten laat de nieuwe Alfa CEO Jean-Philippe Imperato weten dat nieuwe Alfa’s niet op het Giorgio-platform zullen staan. In plaats daarvan wordt het STLA-platform van Stellantis gebruikt. Het Giorgio-platform gaat waarschijnlijk nog gebruikt worden voor een Maserati crossover (onder de Levante) en enkele Amerikaanse auto’s.

Enige modellen

Dat is heel erg zonde. Want zo’n platform ontwikkelen kosten miljoen. Nu wordt het slechts gebruikt voor twee auto’s, die bijna niet verkocht worden. Het is extra zonde als je bedenkt dat de Giulia en Stelvio uitstekend rijdende auto’s zijn juist dankzij dat platform. Het zijn overigens ook de enige twee Alfa Romeo’s op dit moment. De bejaarde Mito en Giulietta zijn naar de automobiele jachtvelden verdwenen.

Voor de rest klinkt het erg onheilspellend. De Alfa Romeo Tonale had er al lang moeten zijn. Uiteraard is daarvan de introductie uitgesteld. Daarnaast heeft Alfa Romeo hard geld nodig, dus komt er nóg een compacte crossover. Deze plug-in hybride wordt nog onder de Tonale gepositioneerd. Daarnaast zal Alfa Romeo binnenkort een 5 en 10 jaren plan onthullen, volgens Imperato. Alweer.

Herkenbaar patroon

Introducties die vooruitgeschoven worden, een chronisch tekort aan modellen in (én interesse!) in de showrooms en mooie plannen die nog lang niet levensvatbaar zijn. Het begint nu gewoon wéér. Want kijk maar naar de 159. Voor die auto werd er een nieuw platform (Premium Platform) ontwikkeld.

Dat platform was eveneens erg duur. Dat kwam omdat het voor D- en E-segment auto’s met voor-, achter- en vierwielaandrijving geschikt was. Dat was de planning, althans. Daarom was de 159 zo zwaarlijvig: het was in feite een E-segment auto die ze wat krapper hebben gemaak. Het peperdure platform werd vervolgens nergens meer voor gebruikt.

Twee modellen op Alfa Giorgio platform

Op dit moment zijn de Giulia en Stelvio (die beide gebruik maken van het Giorgio-platform) de enige twee auto’s die Alfa bouwt. Koop er snel eentje, want als er al een toekomst is voor het Italiaanse merk met het rijkste verleden, dan lijkt het dus een generieke EV zonder onderscheidende techniek te gaan worden. Althans, de voortekenen zijn niet bijster goed.

Via: Autoblog.com