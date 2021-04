Is de Honda HR-V met Mugen tuning wél interessant? - Autoblog.nl

De ietwat anonieme Honda HR-V ontvangt wat dikspul van Mugen. Had hij sowieso zo moeten zijn?

Het B-segment is het drukste segment wat er is momenteel, mede dankzij de gigantische stroom compacte crossovers die er zijn. Honda’s duit in het zakje is de nu niet echt interessante HR-V, maar dat is mede dankzij een opvolger die in de startblokken staat. Die kan wel eens interessant worden. Toch moet je onderscheidend zijn en met het uiterlijk lukt dat nog niet zo. De auto is een beetje anoniem.

Mugen

Mocht dat nou helemaal je ding zijn, zo’n 13-in-een-dozijn-auto, dan zal het best een prima ding zijn. Maar voor de mensen die toch iets meer in het uiterlijk willen, is er ook een oplossing. Honda huistuner Mugen brengt namelijk een pakketje uit voor de HR-V. Aldaar heet ‘ie trouwens Vezel, maar hij is identiek aan onze HR-V.

Mugen kan de auto dus een iets gespierder uiterlijk meegeven. De ‘offroad’-look van de bumpers en wielkasten wordt onderbroken met een dikkere bodykit. Er is zelfs de optie voor een dikke spoiler achterop! Ook is er een hele rits subtiele modificaties, van windgeleiders tot spiegelkappen en van velgen tot vloermatten. Het is tevens niet allemaal visueel: je kunt ook een aangepaste einddemper op de uitlaat zetten. Extra geluid uit je Honda HR-V met Mugen dikspul: wie wil dat nou niet.

Verbetering

Het moet gezegd worden: de ietwat inspiratieloze Honda HR-V knapt van het Mugen assortiment wel op. Je zou bijna zeggen dat Honda Mugen moet vragen om dit er gewoon af fabriek op te schroeven bij elke HR-V. Hij kan het best hebben.

Voor de volledigheid is het hele assortiment als volgt:

Mugen voorspoiler onder bumper: 77.000 JPY (592 euro)

Mugen grille: 37.400 JPY (287 euro)

Mugen ‘eyeliner’ (een zwarte strip onder de koplamp): 15.400 JPY (118 euro)

Mugen zijskirts: 110.000 JPY (846 euro)

Mugen diffusor: 77.000 JPY (592 euro)

Rode Mugen sticker boven diffusor: 19.800 JPY (152 euro)

Mugen achterspoiler (groot): 110.000 JPY (846 euro)

Mugen achterspoiler (klein): 66.000 JPY (507 euro)

Mugen spoiler onder achterruit: 110.000 JPY (846 euro)

Mugen spiegelkappen in zwart: 39.600 JPY (304 euro)

Mugen einddemper: 126.500 JPY (973 euro)

Mugen velgen: 202.400 JPY (1.557 euro)

Mugen vloermatten (zwart met rode randen): 36.300 JPY (279 euro)

Mugen vloermatten (rood): 37.400 JPY (287 euro)

Voor zo’n 8.500 euro kun je dus meer jeu geven aan je Honda HR-V met Mugen. Bestellen kan op de website van de tuner.