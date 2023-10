Alfa Giulietta toch niet ten dode opgeschreven

Er is nog kans op leven voor de Alfa Giulietta!!

Op dit moment verkoopt Alfa Romeo drie modellen: de Giulia, Tonale en Stelvio. Dat is uiteraard niet voldoende om op dit moment levensvatbaar te zijn als merk. Natuurlijk heeft Alfa Romeo het voordeel dat ze onderdeel van een enorm concern zijn en zitten er heel erg veel modellen in de pijplijn.

Dat is altijd met Alfa Romeo het geval geweest, maar ditmaal is het anders. Alfa zorgt er meteen voor dat er meer elektrische auto’s bijkomen. Waarom nu nog een ‘ouderwetse’ auto met benzinemotor lanceren als je weet dat het over een paar jaar niet meer verkocht mag worden.

Geen Alfa Giulietta

Deze jammerlijke doch begrijpelijke strategie heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment geen Giulietta is. Nu bedoelen we niet de knappe C-segmenter die al hoogbejaard aan het worden was, maar een opvolger voor die auto. Volgens Jean-Philippe Imperato (de baas van Alfa) was het ook nog eens een succesvol model. Dat laat hij weten aan Autocar. In het beste jaar wist Alfa er 78.911 exemplaren van te verkopen.

De Alfa Tonale dient eigenlijk als opvolger voor een auto in dat segment. Het voordeel voor Alfa Romeo is dat ze daar winst op kunnen maken, iets dat bij een C-segment hatchback heel erg lastig is. Maar volgens Jean-Philippe is het wel degelijk mogelijk om een beetje geld te verdienen. En aantallen, wat wel lekker is met een deadline van 10 jaar.

Elektrisch

Het nieuws van de nieuwe Alfa Giulietta komt naar buiten vlak nadat Alfa Romeo heeft verklapt dat ze met een MPV-achtige auto komen. Alfa Romeo kan het vrij eenvoudig doen, want het STLA-platform leent zich er uitstekend voor. Stellantis heeft natuurlijk al een hele hoop op auto’s op het middelgrote platform staan zoals de Opel Astra en Peugeot 308. Een Alfa Romeo-derivaat zou wat ons betreft daarbij passen.

Volgens Imperato is er nog voldoende capaciteit voor het platform om er meer auto;s op te bouwen. Nu zullen er benzinehoofden zijn die hopen dat Alfa Romeo de nieuwe C-segment hatchback gaan leveren met benzinemotor. De genoemde Opel en Peugeot kun je namelijk ook krijgen met een verbrandingsmotor. Dat zal echter niet het geval zijn, alle Alfa Romeo’s van na 2027 zullen geheel elektrisch zijn.