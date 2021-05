Deadline Alfa Romeo: nog 10 jaar de tijd - Autoblog.nl

Er is een deadline voor Alfa Romeo. Oh, en Lancia en DS Automobiles krijgen ook 10 jaar de tijd!

Het is het lievelingsmerk van velen. We vergeten alleen de producten te kopen. We mompelen ‘zo worden ze niet meer gemaakt’ om vervolgens een instap-BMW of Tesla te gaan leasen. Ja: jij ook en voor ondergetekende geldt hetzelfde.

Op dit moment heeft het merk slechts twee modellen in de showrooms staan: de Giulia en de Stelvio. De Giulietta is al een paar manden uit productie en de laatste exemplaren worden nu afgeleverd. Daarmee lijkt Alfa Romeo zich weer te bevinden in de situatie waarin het zich een paar jaar geleden ook al bevond. Toen was de oplossing een compacte koolstofvezel sportwagen in de vorm van de 4C.

Deadline Alfa Romeo (en Lancia en DS)

Maar hoe gaan ze nu verder? Dat laat Carlos Tavares doorschemeren aan de Financial Times. Op dit moment is Alfa Romeo een merk van Stellantis. Stellantis is de nieuwe naam van FCA en PSA die nu zijn samengegaan. Het is de bedoeling dat Alfa Romeo, DS Automobiles én Lancia zich gaan profileren als premium luxemerken. Al deze merken krijgen 10 jaar om zich te bewijzen. Dat niet alleen, er is ook voldoende geld daarvoor aanzwezig. Uiteraard kunnen deze drie merken ook gebruik maken van de magazijnen van Stellantis.

Goed imago

In het geval van Alfa Romeo valt de schade relatief gezien heel erg mee. Sterker nog, het merk heeft nog altijd een enorm goed imago. Iedereen weet waar het voor staat. Volgens Carlos Tavares is het alleen lastig voor het merk om de voordelen voor de klant goed te kunnen vertalen. Alfa Romeo heeft een nieuwe CEO gekregen in de vorm van Jean-Philippe Imperato.

Alfa Romeo gaat net als alle andere merken ook over op elektrische auto’s. Maar Tavares houdt voet bij stuk dat het bij Alfa Romeo nog altijd moet gaan op rijeigenschappen. Daar valt in veel gevallen nog best veel te winnen, bij elektrische auto’s. Tavares heeft DS Automobiles, Lancia en Alfa Romeo naast 10 jaar de tijd ook een nieuwe c.q. ‘sterke’ CEO gegeven. Daarnaast is er 10 jaar lang geld beschikbaar voor een deugdelijke modellijn.