Een uitverkochte Alfa Romeo, dat bestaat nog

Deze edities van de Alfa Romeo zijn zo populair dat ze gewoon zijn uitverkocht.

Met een gamma bestaande uit de Giulia, Stelvio en sinds kort de Tonale heeft Alfa Romeo niet een heel uitgebreid gamma. Je ziet ze dan ook niet op elke hoek van de straat staan. Dat wil niet zeggen dat het Italiaanse autofabrikant niet populair is. Sterker nog, het merk weet met speciale edities nog steeds autoharten te veroveren.

Met de facelift van de Giulia en de Stelvio introduceerde merk de speciale 100th Anniversary special edition. 100 stuks van de GIulia en 100 stuks van de Stelvio zijn er in deze uitdossing gemaakt. Uiteraard als topmodel, dus de Quadrifoglio met een 510 pk sterke twinturbo V6. Lekker hoor. Een paar maanden verder en Alfa Romeo laat in Italië weten dat beide modellen inmiddels zijn uitverkocht.

Alfa Romeo voorzag de 100th Anniversary van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio van allerlei lekkers. Zo zijn de auto’s uitgerust met een Akrapovič uitlaatsysteem, 19 inch wielen voor de Giulia en 21 inch voor de Stelvio. Qua kleurenpallet konden klanten kiezen uit Rosso Etna, Verde Montreal of Nero Vulcano.

Carbon!

Een speciale editie is natuurlijk niets zonder carbon fiber frutsels. Dat is met deze auto’s niet anders. De spiegels en delen van de grille zijn uitgevoerd in het lichtgewicht materiaal. In het interieur zijn gouden details te vinden. Verder krijgt elke Giulia en Stelvio 100th Anniversary een unieke badge in de auto.

1000 Miglia

Deze uitvoeringen in het echt bewonderen kan in Italië. Alfa Romeo zet de auto’s in tijdens de 41ste editie van de 1000 Miglia. Het Italiaanse automerk is uiteraard goed vertegenwoordigd tijdens het evenement, er doen in totaal 47 Alfa Romeo oldtimers mee.