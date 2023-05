Goede start Alfa Q1: allemaal recordstijgingen

De verkoopcijfers verdubbelen of verdrievoudigen zelfs! Klinkt als een goede start voor Alfa Romeo

Een lange tijd leek Alfa Romeo in zwaar weer te verkeren. De Mito, Giulietta en 159 konden het tij niet keren. Gelukkig kwam daar de Giulia (sedan) en Stelvio (crossover) bij. Dit zijn échte Alfa Romeo’s met een uniek achterwielaangedreven chassis.

Die auto’s zorgden namelijk voor een bescheiden succesje in commercieel opzicht. Maar vergeet ook niet hoe belangrijk ze zijn geweest voor het DNA van Alfa Romeo. Het feit dat ze nauwelijks afschrijven zegt voldoende. Dat was vroeger wel anders.

Extreem goede start Alfa Romeo

Maar de absolute tweetrapsraket komt op conto van de Tonale. Dat model zorgt dus voor een aardverschuiving in de showrooms. Het eerste kwartaal van 2023 was dan ook bovengemiddeld succesvol voor Alfa Romeo. Sterker nog, het was een absoluut record!

De verkopen stegen in Europa namelijk met 136%. Wereldwijd was de toename ook niet verkeerd: die stegen met 64%. In het Midden-Oosten stegen de verkoopcijfers met 149%!

In Portugal en in Oostenrijk verdrievoudigden het marktaandeel gewoon en in Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland (dat zijn wij dus!) verdubbelde het marktaandeel.

Makkelijk zeuren

Nu is het heel erg makkelijk om te te zeuren tijdens deze goed nieuws show. Als je heel erg weinig verkoopt (Alfa Romeo leverde tot voor kort dus enkel de Giulia en Stelvio) is het makkelijker om een procentueel grote groei door te maken.

Uiteraard is bijna alle stijging te danken aan de nieuwe Alfa Romeo Tonale. Die werd nog eens extra geholpen doordat er sinds het einde van 2022 een plug-in hybride-versie leverbaar is. Die werden natuurlijk in 2023 massaal uitgeleverd. Maar toch, een verkoopstijging van 186% in Nederland klinkt lekker, toch?

Keiharde aantallen

Uiteraard, als we het hebben over keiharde aantallen valt het relatief mee. Van januari tot en met maart 2023 werden er in ons lang 143 Alfa Romeo’s op kenteken gezet, tegen 66 stuks het jaar ervoor. Overigens loopt het lekker door, want afgelopen maand (april 2023) verkocht Alfa Romeo 57 Tonales. Dus dat gaat de goede kant op!

Overigens is er zicht op meer groei, hoor. De Giulia en Stelvio zijn net vernieuwd en er komt een Alfa Supercar (natuurlijk). Belangrijker is de Alfa Romo ‘966’. Dat is een kleine crossover op basis de eCMP-bodemsectie van PSA, eh, Stellantis.

In 2025 verwachten we de nieuwe Stelvio en Giulia op basis van het STLA Medium-platform. Het topmodel komt in 2027, een enorme SUV.

Meer lezen? Dit zijn de tofste moderne Alfa Romeo’s!