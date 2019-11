Alfa GTV en ‘166’ definitief geschrapt

Gelukkig is er nog wel een beetje toekomst.

Alfa Romeo blijft de gemoederen bezig houden. Aan de ene kant is het een liefhebbersmerk bij uitstek, aan de andere kant zijn we vaak huiverig om er daadwerkelijk eentje te kopen. Al jaren lang is de gatenkaas in het (verouderde) modelgamma een een onderwerp van gesprek.

Gelukkig is er altijd goed nieuws in de planning, want de de mooiste modellen worden beloofd en intern aangekondigd. Zo ook bij Alfa Romeo en zustermerk Maserati. Nu moederbedrijf FCA gefuseerd is met PSA, gaan er toch wat dingen veranderen, zo meldt Motor Trend. Over Maserati kunnen we kort zijn, dat moet het nieuwe en stijlvolle Tesla worden. De volgende Ghibli zal leverbaar zijn met elektrische motor en ook de Alfieri is elektrisch. Ook komen er plug-in hybrides bij voor de Levante.

Voor Alfa Romeo is de toekomst iets minder rooskleurig. Alle plannen voor hatchbacks, coupé’s en sedans worden geschrapt. Dus geen 166-opvolger, bijvoorbeeld. Ook de GTV-coupé komt er definitief niet. Op zich logisch, want het nieuwe FCA-PSA zal voornamelijk eerst geld willen verdienen. Zo’n grote sedan en coupé zijn geweldige auto’s voor de liefhebber, maar de ontwikkelingskosten zijn hoog en je verkoopt er zo weinig van. Daarom zal ook de vooraf aangekondigde ‘8C’-opvolger er niet komen.

Logischerwijs gaat Alfa Romeo zich nu meer concentreren op crossovers. De Tonale staat al op de planning en er moet nog een model onder komen. Nu PSA in zicht is, kunnen ze vrij eenvoudig de platforms van Peugeot gebruiken. Is het dan alleen meer slecht nieuws? Nee, naar het schijnt willen ze het Giorgio platform behouden. Dat is het platform waar de Giulia en Stelvio op staan. Hierop is het mogelijk om elektrificatie toe te passen, daar is het platform al op voorbereid.