Deze Saab heeft 2,6 x meer vermogen dan standaard

En toch kost 'ie een schijntje.

Er zijn soms van die auto’s waarbij je bijna alles kunt vergeven. De Lancia Kappa Coupé van gisteren is zo’n auto. Ja, er was van alles mis mee, zowel in technisch oogpunt als esthetisch én in dynamisch oogpunt. Maar als je erin rijdt maakt het niets meer uit.

Een auto die dat ook heeft, maar dan totaal anders, is de Saab 9-3. Ondanks dat de auto door GM als ‘premium’ in de markt werd gezet, maakte de auto dat slechts ten dele waar. De auto 9-3 van de eerste generatie liet wel een paar steken vallen, zoals het interieurafwerking en rijdynamiek. Aan de andere kant scoorde de op sommige punten beter, zoals de zeer comfortabele zetels en zalige turbomotoren.

Die motoren zijn beter dan je denkt, want er is veel, heel vermogen uit te halen. We gingen even het wereldwijde web op en kwamen deze parel tegen. Zo op het oog is het een vrij reguliere 9-3 SE met Anniversary-skirts, meegespoten bumperstrips, tweedelige BBS RK2-velgen en een achterspoiler. Toch is deze auto sneller op de tussensprint dan jouw auto.

De motor is namelijk een klein beetje gekieteld. Zo is het blok (B205) aangepast met andere zuigers, waardoor het slagvolume nu 2,3 liter is, net als de Viggen. Vervolgens zijn bijna alle onderdelen vervangen door iets sterkers. Het huzarenstukje is de Garett GT3071R turbo met SAS uitlaatspruitstuk. Voor de broodnodige koeling zien we in de voorpbumper een enorme intercooler van bijna 78 cm breed en 30 cm hoog. Het resultaat mag er zijn, de viercilinder levert namelijk 480 pk en 670 Nm! Met name de tussensprint is bizar snel, van 100 km/u naar 200 km/u duurt slechts 8 seconden.

Voor het geld hoef je het niet te laten, want de auto moet slechts 10.500 euro kosten. Veel pk’s voor weinig euro’s, een perfecte tweede auto voor deze autoblog-lezer. Wel moet je ‘m even oppikken uit Zagreb (Kroatië), maar je bent gegarandeerd zo weer thuis in Nederland. De advertentie kun je hier bekijken.