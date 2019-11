‘Ferrari rijdt dit weekend met minder vermogen’

Zo wordt de race tenminste interessanter.

In formule 1 bestaat er eigenlijk niet zo iets als vals spelen. Zoals Eric Cartman zou zeggen: “I misinterpreted the rules.” Het is een interessante laag van de sport die je niet veel bij andere takken van sport tegenkomt. Elk team heeft te maken met hetzelfde reglement. Dan is het aan de teamleden om te kijken hoe ze met die regels een zo snel mogelijke auto kunnen ontwikkelen.

Natuurlijk is er altijd een grijs gebied. Dingen die niet staan aangegeven dat ze niet mogen, maar ook niet dat ze wel mogen. Heb je zo’n loophole gevonden in het reglement, kun je daar je voordeel mee doen. Zo ook Ferrari. Wie de kwalificatie heeft gezien (lees het verslag hier), zal het zijn opgevallen dat ze ineens een stuk minder snel zijn. Nog altijd is het een topteam en doen ze vooraan mee, maar voor het eerst sinds juli (!) heeft het dominant geachte Mercedes weer eens de pole position in handen.



Red Bull rook onraad en stapte naar de FIA. Ze kunnen niet simpel zeggen: “ze spelen vals!” Nee, ze moeten hun vermoedens hebben waarmee Ferrari sneller is en dan vervolgens aan de FIA om opheldering vragen of een dergelijk systeem is toegestaan. Dat is precies wat ze bij Red Bull 22 oktober dit jaar hebben gedaan. In dit geval gaat om de FFM (wat staat voor fuel flow meter) signaal filtering. Het zou gaan om een elektrische kabel die naast de kabel voor de fuel flow meter loopt. De gedachte is dat deze het signaal verstoort met pulsjes in de fuel flow meter, waardoor Ferrari dus meer brandstof kan verbranden, met meer vermogen tot gevolg.

Het lijkt nu recht te zijn gezet door Ferrari, nu het onder een vergrootglas ligt en voilà, de enorme overmacht in de kwalificatie is niet meer aanwezig. Iets wat Lewis Hamilton ook opviel, zo liet hij weten aan Motorsport:

De uitkomst is erg interessant om te zien. Het was duidelijk te zien dat ze vandaag met minder vermogen reden. Ik benieuwd hoe dat zich morgen tijdens de race uitpakt. Ze zullen hoe dan ook iets sneller op de rechte stukken zijn. Hopelijk hebben we een goede en sterke auto tijdens de race. FP1 en FP2 gingen voortreffelijk, de kwalificatie iets minder. Hopelijk wordt het beter tijdens de race.

De Grand Prix van Amerika begint vanavond om 20:10.