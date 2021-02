Alfa Romeo 166 opvolger is eindelijk op komst - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar een Alfa Romeo 166 opvolger lijkt dan eindelijk eraan te komen.

Het Alfa Romeo modelgamma is helaas iets té overzichtelijk: Giulia en Stelvio. En op voorraad is er vast nog ergens een overjarige Mito of Giulietta te vinden. Wellicht nog een 4C Spider. Maar dat is het dan wel. Het is ook niet dat de Giulia er als liftback, sedan, Wagon, coupé en cabriolet is.

Nee, de Giulia is alléén een sedan. De Stelvio crossover deelt veel techniek met de Giulia (ze staan op hetzelfde Giorgio-platform). De Stelvio lijkt te appelleren aan mensen die absoluut niet van een crossover houden. Maar ja, hebben die mensen al niet een Giuila?

Alfa Romeo 166 opvolger

Kortom, er is héél snel vers bloed nodig. De Tonale moet al jarenlang voor de grote ommekeer zorgen. Naar het schijnt staat de marktintroductie gepland voor september dit jaar. Maar er zit meer in het vat. Volgens het doorgaans goed ingelichte Motor.es komt er een Alfa Romeo 166 opvolger aan!

Op dit moment bevindt de auto zich nog in de ontwerpfase en staat ‘ie gepland voor 2025. Ze nemen graag hun tijd bij Alfa Romeo. De 166 is inmiddels al 16 jaar uit productie. Er bestaat een levensgrote kans dat de klanten nu in een ander merk rijden…

Techniek

Dan de techniek van de Alfa Romeo 166 opvolger. De auto moet eveneens op het Giorgio-platform staan, maar dan iets groter uiteraard. Er zal keuze zijn uit drie soorten aandrijving: benzine, plug-in hybride en volledig elektrisch. Ze moeten wel snel zijn in Arese, want die benzine-versies kun je niet meer slijten na 2030 in veel landen.

Nog voordat de Alfa Romeo 166 opvolger op de markt komt, kunnen we iets anders verwachten. Stellantis (de nieuwe eigenaar van Alfa Romeo) wil de merken Alfa Romeo, DS Automobiles en Lancia als een cluster samenvoegen. Deze drie merken zullen samen technieken uitwisselen die níet voorkomen bij andere merken in de Stellantis-groep.

De eerste gezamenlijk ontwikkelde producten staan gepland voor 2024, de Alfa 166 opvolger komt daar dus vlak na. Het is best opmerkelijk nieuws dat Alfa tóch inzet op een grote sedan. Die staan namelijk niet bekend om de goede verkoopcijfers, zeker als het niet afkomstig is van een Duits premium merk.