Spotgoedkope Flying Spur occasion moet je gewoon kopen

Dit is meteen ons minst verstandige advies. Maar toch is het wel lachen, een spotgoedkope Flying Spur occasion voor minder dan de goedkoopste Kia Picanto!

Grote dikke bakken. Op dit moment zijn ze niet bijzonder populair. De brandstofprijzen zijn extreem hoog, waardoor men graag zuinige auto’s wil hebben. Als je een nette, originele, niet-geïmporteerde vijfdeurs B-segment hatchback met airco hebt, zit je op goud.

Deze spotgoedkope Flying Spur occasion is dat allemaal niet. In eerste instantie is het geen B-segment hatchback. Het is een import. De matzwarte wrap is niet origineel. En toch moet je ‘m kopen, want de verkoper hoeft er maar 14.999 euro voor te hebben. Nog geen 15 mille voor een heuse Bentley! Dat is een bijzonder scherp bedrag, want in de meeste gevallen betaal je minimaal het dubbele.

Spotgoedkope Flying Spur occasion

Is er dan wat mis met de auto? Jazeker, er zitten wat kosten aan te komen. Daar is de verkoper vrij duidelijk in, dus verwacht geen fabrieksnieuwe auto. De module voor de koelfan dient vervangen te worden. Ook gaan de deuren niet op slot. Of de complete kabelboom vervangen dient te worden of dat het een kwestie is van een zekeringetje vervangen, weten wij niet.

Het grootste probleem is echter de hemelbekleding. Wat er meer gebeurd is, wij hebben echt geen idee. Maar het lijkt alsof iemand een perfecte Blue Fame heeft gedemonstreerd in de deze spotgoedkope Flying Spur occasion.

170.000 op de klok

Oh ja, spotgoedkoop. Kijk, je moet niet 5 mille sparen plus 10 mille lenen en hopen dat het goed komt. Maar als je toch aan het zoeken bent naar een dikke Mercedes-Benz S-Klasse of Audi S8 voor 25K, dan is het wel een geinig project. Met 170.000 km op de klok, kun je er nog gewoon eventjes tegenaan.

Het mooie van de Flying Spur uit 2007 is dat er geen langzame versies waren. Deze auto heeft gewoon de 6.0 W12 met twee turbo’s. Dat betekent een 0-100 km/u-sprint van 5,2 seconden. De bijna 2.500 kg mastodont moet even op gang komen. Uiteindelijk kun je 312 km/u halen met deze auto! Kortom, wie twee rechterhanden heeft en wat reserve-budget voor onderdelen, kan voor 15 mille een moderne twaalfcilinder Bentley voor de deur zetten! De advertentie kun je hier bekijken. Bekijk in elk geval goed ons Bentley Flying Spur aankoopadvies:

Meer lezen? Dit zijn de Twaalfcilinders door de jaren heen!