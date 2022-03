Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2022

Wordt Max weer kampioen? We krijgen een eerste indicatie, in de F1 kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein!

En jawel, na een lange winter wachten is het feest weer begonnen. Misschien was het lange wachten gevoelsmatig wel korter dan normaal. We hadden vorig jaar immers tot in december een hete strijd om de titel. Als gevolg daarvan heeft MV33 een metamorfose ondergaan naar MV1. Vervolgens was het al snel uitkijken naar de nieuwe auto’s, de eerste tests en de heetste speculaas over wie het het beste voor elkaar had.

Op basis daarvan, denken we dat Red Bull en Ferrari het het beste voor elkaar hebben, terwijl Mercedes de nieuwe W13 nog niet onder de knie lijkt te hebben. Maar de proof of the pudding is in the eating, zoals de Britten zeggen. Morgen is het hoofdgerecht, vandaag gaan we voor de hete soep die de kwalificatie heet.

Q1

Alpha Tauri trapt ‘m af met de eerste serieuze tijden. Gasly was in de eerste vrije training nog de snelste man en gaat hier eigenlijk altijd hard. Maar die vroege snelheid bleek in FP2 en FP3 toch een mirage. Ook nu zet de Fransman geen wereldschokkende tijd neer. Teamgenoot Tsunoda is nog wat langzamer.

De McLarens zijn er ook vroeg bij in Q1 en meestal is dat geen goed teken. In Woking maakt men zich zorgen om de snelheid. Terecht zo blijkt, want Ricciardo is maar nipt sneller dan Tsunoda. Norris is iets sneller, maar niet veel. Dat het veel sneller kan, blijkt als Verstappen en Perez hun eerste tijden neerzetten. Verstappen is de snelste, Perez is vier tienden langzamer, maar maakt wel een foutje in de laatste bocht.

De Ferrari’s gaan echter nog harder dan onze held Max Emilian. LEC is drie tienden sneller dan VER, terwijl SAI een kleine tiende toegeeft op zijn teammaat. De snelheid van de Ferrari wordt onderstreept door Bottas die de vierde tijd rijdt en Magnussen die de vijfde stek in beslag beneemt met de Haas. Vooral dat van die Bottas doet uw trouwe redacteur flink balen, daar hij dit al aan had zien komen maar domweg te lui was om er geld op in te zetten.

Andere verliezers vinden we vooral in de mannen met Mercedes-motoren, die tachtig procent van de uitvallers in Q1 opmaken. Zestiende is Tsunoda, maar daarachter is het Hulkenberg, Ricciardo, Stroll en Latifi. Van deze vijf is er voor Hulkenberg nog wel het opstekertje dat hij sneller is dan Stroll, maar Aston Martin heeft (voorlopig) dus weer een mispeer bij de hand. Ricciardo is wellicht de grootste verliezer: ook in de nieuwe auto is hij zeven tienden langzamer dan Norris…

De afvallers: Tsunoda – Hulkenberg – Ricciardo – Stroll – Latifi

Q2

Een interessante Q1 dus, nu maar eens kijken of Haas inderdaad naar Q3 kan en de Mazepins uit frustratie hun hoeden opvreten. Verstappen zet in ieder geval al snel een hele rappe tijd neer met een 1:30.757. Leclerc is op een duizendste na zes tienden langzamer op P2, maar lijkt op gebruikte softs te rijden. Een aparte nieuwe strategie? Het lijkt ons niet handig om daarop te moeten starten morgen. Waarschijnlijk zal Ferrari nog wel een run doen.

Perez is nipt langzamer dan Leclerc en daarachter staat…potverdikke Magnussen. Het zal toch gewoon niet gebeuren hier? Hamilton en Russell zitten dicht bij elkaar maar bijten zich stuk op de tijd van de Deen. Helaas voor K-Mag, lijkt even later de stuurbekrachting roet in het eten te gooien. Zijn monteurs mogen aan het werk om dat zo snel mogelijk te fixen. Liefst nog voor Q3.

Want die haalt Magnussen gewoon als zevende! Aan het eind komt Leclerc tot op dertig duizendsten van Verstappen. Ook Sainz en Perez zitten in de buurt en HAM komt stiekem toch tot op drie tienden. Aan de andere kant van het veld is het loeispannend achter MAG20. Uiteindelijk zijn het sluwe vossen Alonso en Bottas die het redden, samen met Gasly die in de dying seconds een heldendaad verricht. Dat betekent dat Ocon, Schumacher, Norris, Albonio, en Zhou de douches op mogen zoeken. Maar twee Mercedes-motoren bij de eerste tien dus en dat zijn de fabrieksauto’s.

De afvallers: Ocon – Schumacher – Norris – Albon – Zhou

Q3

Russell zet de eerste tijd neer. Hamilton is echter twee tienden sneller. Maar dan komt Leclerc: bam, ruim een seconde sneller dan Hamilton. Opvallend genoeg gaat Sainz nóg iets sneller, eigenlijk voor het eerst dit weekend en pakt hij de provisional pole. Verstappen zet de beste eerste sector neer, maar komt op de meet nipt tekort op de rode brigade. Het scheelt allemaal niks. Leclerc is 44 duizendsten langzamer dan Sainz, Verstappen op zijn beurt 12 duizendsten langzamer dan Leclerc. Sergio sluit aan op P4 en geeft drie tienden toe op Max.

Dan de tweede runs. Kennelijk zijn de Mercs bij hun eerste pogingen op gebruikte banden naar buiten gegaan. Nu gaan ze op nieuw rubber. Toch is Russell na de eerste sector al een seconde kwijt op Sainz. Ongekend. Russels ronde is knaak, maar Hamilton komt tot op een halve seconde van de top. Leclerc pakt de beste tijd met een tiende. Sainz was snel in de eerste sector, maar laat het lopen. Verstappen doet dat laatste niet en gaat er nog even voor zitten. Sector één is goed, maar Max verliest het in het tweede deel van het rondje. Onze held gaat wel naar P2.

De verschillen zijn veelbelovend klein voor de rest van het jaar. Leclerc heeft 123 duizendsten op Verstappen en 129 duizendsten op Sainz. Perez op drie tienden geeft ook geen straatlengte toe zoals vorig jaar regelmatig het geval was in de kwalificatie. Hamilton op P5 geeft voor nu 680 duizendsten toe, maar Mercedes gaat gedurende het jaar vast nog tijd vinden.

Bottas gaat voor P6 en is zes-en-een-halve tiende sneller dan zijn vervanger Russell die slechts negende staat. Ook Magnussen (die net op tijd nog de baan op kon) en Alonso staan voor GR63. Gasly had al het maximale uit zijn Alpha Tauri gehaald door Q3 überhaupt te halen en P10 is zijn deel.

Is het al morgen?

F1 kwalificatie Bahrein 2022: De volledige uitslag