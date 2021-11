Alfa Romeo neemt afscheid van Giovinazzi (en dit is zijn opvolger)

En met het afscheid van Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo Racing hebben ze ook een nieuwe coureur aangesteld.

Primeurtje voor de Formule 1. Antonio Giovinazzi moet plaatsmaken bij Alfa Romeo voor een Chinese coureur! Het is voor het eerst dat een coureur uit het Aziatische land het heeft weten te schoppen tot de Formule 1. Helaas is het niet ‘onze’ Ho-Pin Tung. Maar de 22-jarige Guanyu Zhou schittert volgend jaar naast Valtteri Bottas.

De komst van de Chinees kan een goede ontwikkeling zijn voor de Formule 1. Want hoewel de F1 normaal gesproken jaarlijks China aandoet voor een Grand Prix, leeft het niet echt in het land. Met de komst van een coureur uit eigen land kan daar verandering in komen. Het brengt toch een stukje nationaal trots met zich mee op deze manier.

Zhou heeft al enige F1-ervaring als testrijder bij Alpine. Op dit moment is de coureur in strijd voor de titel in de Formule 2. Kortom, een potje sturen kan deze jonge coureur wel. Wat ook de reden is dat Alfa Romeo dit nieuwe bloed verkiest boven Antonio Giovinazzi.

Antonio Giovinazzi zat 3 jaar bij Alfa Romeo Racing

Wat de Italiaan gaat doen is nog niet bekend. Alfa Romeo bedankt Giovinazzi voor zijn jaren bij het team. Teambaas Frédéric Vasseur zegt dat de keuze niet makkelijk is geweest.