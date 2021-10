Komst Alfa Tonale uitgesteld. Ja, alweer.

De komst van de Alfa Romeo Tonale is weer eens uitgesteld. NEE!

Af en toe vraag je je toch af waar ze mee bezig zijn bij Alfa Romeo. In de jaren ’90 deed het merk nog heel erg leuk mee. Met de 147 en 156 hadden ze twee ijzersterke wapens in handen. Net iets goedkoper dan een vergelijkbare Duitser, maar dan wel met een beetje meer sjeu.

Sinds die modellen uit productie zijn genomen, is het alleen maar bergafwaarts gegaan met het merk qua verkopen. Ondanks dat sommige modellen zeker potentie hadden om een goede auto te worden, is het nooit echt gelukt. De Alfa Romeo Giulia is een puike auto, maar een plug-in versie ontbreekt, evenals een stationwagon.

Hoop

Alle hoop was gevestigd op een kleine crossover, die onder de Alfa Romeo Stelvio wordt gepositioneerd. Helaas kunnen we mede delen dat de komst van de Alfa Tonale is uitgesteld. Ja, het is wal al lang wachten. Je zult nog meer geduld moeten hebben.

De Tonale werd twee jaar gelden al geïntroduceerd als concept. De auto zag er erg productierijp uit verder. Dus geen reden om te wachten, zou je denken. Dus wel, Alfa Romeo gaf zichzelf de tijd. De Tonale moest zijn debuut gaan maken in het eerste kwartaal van 2022. In het meest ongunstige geval is dat dus nog dik een half jaar wachten.

Komst Tonale weer uitgesteld

Maar je zult nog langer moeten wachten. Volgens Mopar Insiders is de introductie uitgesteld tot nader order. Vanwege de chiptekorten (dat heerst op dit moment), kan Alfa Romeo de Tonale niet introduceren.

De komst van de Alfa Romeo Tonale was al een keer uitgesteld. De nieuwe Alfa Romeo CEO, Jean-Philippe Imparato, vond de prestaties van de motor, elektromotor en batterij nog niet goed genoeg.

Het gaat sowieso niet al te best voor de Italiaanse crossovers van Stellantis. Ook de Maserati Grecale is namelijk uitgesteld. Verwacht die nieuwe Maserati crossover dan ook niet voor de zomer van 2022.

Via: Mopar Insiders.