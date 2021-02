Verstappen: "Sprintraces lossen problemen van F1 niet op" - Autoblog.nl

Volgens Max Verstappen lossen de nieuwe sprintraces de grotere problemen van de F1 niet op.

De Formule 1 gaat dit jaar waarschijnlijk experimenteren met sprintraces. Dit tot ergernis van de dino’s zoals ondergetekende, die gewoon alles bij het oude willen houden. Doch Liberty Media denkt dat een extra (korte) race op zaterdag de show kan verbeteren. En een beetje show maken rondom en tijdens sportweekenden, dat kunnen Amerikanen natuurlijk als geen ander.

Dit jaar komt er zodoende een soort ‘proefballonetje’ bij de grote prijzen van Canada, Italië en Brazilië. Tot ergernis van Liberty Media zal er niet gewerkt gaan worden met een reversed grid zoals in de F2. Daar starten de eerste acht finishers van de ‘echte’ race op zondag nog een keer in omgedraaide gridvolgorde voor een sprintrace. De F1 teams vonden dat teveel kermis worden, dus komt er een andere vorm. Op vrijdag wordt er eerst gekwalificeerd voor de sprintrace, op zaterdag volgt dan die race waarbij de top-8 punten scoort en op zondag start de echte race waarbij de volgorde op de grid bepaald wordt door de finishvolgorde op zaterdag.

Veel coureurs hebben al schoorvoetend toegegeven dat ze niet zo zitten te wachten op deze verandering. En nu heeft ook onze eigen Max Verstappen zich bij dit groepje aangesloten. Max wordt door Motorsport.com gevraagd naar zijn mening over de sprintraces en geeft aan dat hij er niet ‘de grote oplossing’ in ziet.

I quite like doing a one-and-a-half-hour race, because if we have good cars like we can race closely and more teams are able to fight for victory, you don’t need sprint races. I think we don’t need to really mix it up that much the whole programme. We just need to make sure that you fight for the win.

Max Verstappen, wil alleen maar winnen