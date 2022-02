Russische vlogger sloopt M5, in zijn onderbroek (+video)

Je verzint het niet. Deze Russische vlogger sloopt een M5 door ‘m in de fik te zetten. Met een brandende pijl. Huh, wat?

Autotelevisie was vroeger zo simpel. Fred van der Vlugt presenteerde het enige televisieprogramma dat ertoe deed. Vervolgens werden we in de jaren ’90 getrakteerd op lange commercials waarin Bavo rondreed in extreem matige Zuid-Koreanen die opmerkelijk genoeg ge-wel-dig waren. Voor het vermaak was er het Britse TopGear.

En nu? Nu kun je alles op YouTube vinden. Werkelijk alles. We hebben al eens een paar YouTube-tips voor je verzameld, maar we zijn nu een paar jaar verder. Het is dus de hoogste tijd voor een update. Daarin moet dan ЛИТВИН vermeldt worden.

Taycan

Want ЛИТВИН (spreek uit LITVIN) is een Russische YouTuber c.q. vlogger. Hij zit aan de iets extremere kant qua content. Zo hadden we hem al eens op de korrel toen hij een Porsche Taycan al dan niet per ongeluk door de ruit van een showroom naar buiten reed, met alle schade van dien. Ook zette hij al eens een Mercedes-AMG GT 4-Door in de fik, omdat die auto niet al te betrouwbaar bleek.

Voor nu is het onderwerp een BMW M5. Het gaat niet eens om een oude F10 met 3 ton op de klok. Het is het nieuwe type M5 (F90) van na de facelift. In de video kun je zien hoe men de auto voorziet van benzine (nee, niet in de tank).

Russische vlogger sloopt M5

Vervolgens wordt er een brandende pijl op afgevuurd. Hierdoor ontploft de gehele M5, dus we vermoeden dat er nog de nodige explosieven in de M5 hebben gelegen.

Dat deze Russische vlogger een M5 sloopt, is natuurlijk heel erg zonde. De exacte toedracht is ons niet helemaal duidelijk. Ons Russisch is behoorlijk roestig, dus mocht iemand er meer over weten, meldt het in de comments!

Image/fotocredits: ЛИТВИН.