Lezersvraag: wat is jouw auto nu waard?

Het is de vraag waar iedereen geregeld een antwoord op zoekt. Hoeveel is jouw auto nu nog waard? En is ‘ie meer waard geworden?

Op dit moment is de automarkt knettergek geworden. Niet alleen nieuw, maar ook gebruikt. Dat is op zich ook wel begrijpelijk. De mensen die geen zin hebben om te veel te betalen voor een nieuwe auto (die nauwelijks leverbaar zijn door het chiptekort), gaan op zoek naar voorloopauto’s, Jahreswagens en demo’s.

En de mensen die normaal gesproken bijna-nieuw kopen, moeten een segmentje ouder zoeken. Dat druppelt zo door waardoor ook auto’s van 10 jaar oud aanzienlijk duurder zijn dan een paar jaar geleden.

Covid-19

Zelf kwam ik erachter toen ik mijn BMW 325d als duurtester kocht voor de Autoblog Garage. Toegegeven, deze kocht ik bij een particulier tijdens de eerste grote Covid-19-lockdown. Maar ze zijn intussen niet goedkoper geworden. Sterker nog, ze staan nu te koop voor het bedrag wat ik er destijds voor betaald heb. Ondanks dat er bijna 60.000 kilometer was bijgereden, bleef de particuliere verkoopprijs min of meer gelijk.

Natuurlijk, met een paar upgrades is het makkelijker een auto verkopen. Met dank aan de de diverse briefjes onder de ruitenwisser! Met de Audi zal het wel wat lastiger worden. Die is juist aangeschaft tijdens het moment dat de prijzen aan het stijgen waren en deze zal uiteindelijk iets gaan zakken.

Als we het spits mogen afbijten, de enige witte Audi A6 met deze motor (en ongeveer gelijke km-stand) op Marktplaats kost 13.995 euro, maar om eerlijk te zijn is dat wel een ‘volle’ S-Line, terwijl ik de kaalste A6 van het halfrond heb. Althans, nu is ‘ie nog kaal.

Hoeveel is jouw auto waard?

Daardoor vroegen wij ons eigenlijk af: hoeveel is jouw auto nog waard op Marktplaats? Als je kijkt op occasion-sites, wat wordt er nu voor jouw auto gevraagd? Natuurlijk wel lekker specifiek, dus een auto met de zelfde motor, uitrusting en kilometers. En is dat bedrag compleet anders dan wat je er tegenwoordig voor hebt betaald? En ben je nu ook van plan om je winst te pakken? Of blijf je doorrijden? Wij zijn heel erg benieuwd! Laat het weten, in de comments!