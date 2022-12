Durf jij het aan? Een Hennessey C7 Corvette ZR1 met 1.000 pk

Mijn hemel, dat zijn nogal wat steigerende paarden. Deze Hennessey C7 Corvette ZR1 trekt de stoeptegels zo uit je oprit!

Amerikaanse auto’s stonden (en staan) niet bekend als perfect sturende auto’s om lekker een paar scherpe bochten te nemen. Wel als auto’s met gi-gan-tisch veel vermogen voor rechte stukken. Bij deze Corvette is het niet anders. Sterker nog, het is bijna eng. De Hennessey C7 Corvette ZR1 heeft 1.000 pk aan boord. Is dit toch net iets teveel voor je? Je kan hem kopen met een ‘bescheiden’ 850 pk.

Hennessey’s C7 Corvette ZR1 met 1.000 pk

Vermoedelijk komt Chevrolet met de opvolger van de C7 in 2024. Ben je toch nu in de markt voor een Corvette, maar zijn die iets te tam voor je dan is deze Hennessey wellicht is voor je. Grote kans dat het nieuwe model minder pk’s heeft, dus je kan er wel even mee vooruit.

Geruchten gaan rond dat de volgende Corvette ZR1 een 5,5-liter V8-motor met dubbele turbocompressor zal hebben, die 850 pk eruit weet te persen, waardoor hij krachtiger is dan de huidige varianten. Hennessey heeft nog meer zijn best gedaan en ontwikkelde een kit voor zijn voorganger, de C7 ZR1 die dus verkrijgbaar is met 850 pk of 1.000 pk.

Knallen

De 850 pk-variant is al niet lullig. Dit wordt gerealiseerd door een high-flow luchtinlaatsysteem, roestvrijstalen spruitstukken met lange buizen, roestvrijstalen middenpijpen, high-flow katalysatoren en nieuwe kalibratie van het motormanagement.

Ben jij echt dé man (of vrouw) en ga je altijd voor het maximale, koop dan het HPE1000-pakket. Bij 6.400 tpm levert het 1.000 pk, dat moet wel genoeg zijn om je buurman jaloers te maken. Het pakket komt onder meer met een high-flow luchtinlaatsysteem, Hennessey poelie-upgrade, roestvrijstalen spruitstukken met lange buizen, aangepaste HPE-nokkenas, verbeterde klepveren en houders, verbeterde inlaatkleppen en uitlaatkleppen, roestvrij stalen middenpijpen, high-flow katalysatoren en een afgestemde ECU.

Gelukkig komt al dit goeds met 3 jaar garantie of bijna 60.000 kilometer. Hennessey laat het uiterlijk zoals het is (afgezien van wat badges), wat voor de verandering wel verfrissend is. Dergelijke Amerikaanse auto’s zijn vaak niet te betalen in Nederland door onder andere allerlei belastingen. Wil je hem toch oppikken dan kan je dat via een importeur doen, Nederlandse prijzen voor dit speeltje zijn niet bekend.

Check het filmpje van het apparaat hieronder met de bijbehorende titel “Scary fast”: