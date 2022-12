En weer moet Max op zoek naar een nieuwe motor?!

Het zit niet mee of juist wel? Max Verstappen moet (weer) op zoek naar een nieuwe motor.

Honda heeft zich officieel teruggetrokken uit de koningsklasse. Echter, de Japanse motorfabrikant blijft de krachtbron aan Red Bull Racing leveren tot eind 2025. Eigenlijk langer dan de planinning was. Daarnaast heeft het merk zich ingeschreven als motorfabrikant voor het seizoen 2026. Het is maar de vraag of dat met Red Bull is.

Moet Max op zoek gaan naar een nieuwe motor?

Nou, dat is dus nog niet duidelijk. Volgens Auto, Motor und Sport is Honda naarstig op zoek naar een ander team in de Formule 1. Dit komt omdat Red Bull zelf de productie van de krachtbron op zich zou willen nemen via Red Bull Powertrains. Tegen die tijd beschikt de renstal ook over de faciliteiten om dit te kunnen doen.

Is dit het geval, dan slaat Honda een andere weg in. Het merk zou graag namelijk een volwaardig partner van een F1-team willen zijn. Bij Red Bull Racing is dat dan niet zo. Dit omdat Honda dan alleen verantwoordelijk zou zijn voor het elektrische gedeelte van de krachtbron. Daarom is Honda al om zich heen aan het kijken om te leveren aan andere F1-teams. Volgens de laatste geruchten zijn dit bijvoorbeeld McLaren of Aston Martin.

Red Bull Racing heeft daarin tegen nog wel een partner nodig. Het zou zelfs gesprekken voeren Ford. Nieuwe informatie wijst in de richting van een sponsordeal en niet een intensieve samenwerking. Dit omdat de renstal van Max wellicht na 2025 helemaal geen externe motorfabrikant meer nodig heeft…

Honda ruikt het succes

Max is weer wereldkampioen en Honda zou eigenlijk weer onderdeel willen worden van het succes. Of het nou met Red Bull is of niet. Het is duidelijk in Japan dat het meedoen in de F-1, maar ook het winnen van GP’s, een positief effect heeft op het imago.

Wellicht zijn ze te vroeg eruit gestapt en proberen ze die fout goed te maken, door binnen een paar jaar weer als volwaardige samenwerkingspartner de F1 in te stappen.

Met dank aan Flyerbunch voor de tip!