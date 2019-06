Alfa Romeo bouwt speciaaltje om mee te gummen

Van zee naar glimmende zee.

De Gumball rally, geïnspireerd op de legendarische Cannonball Run, was ooit een feestje voor patserige rijke autoboefjes die zich wilden afzetten tegen betutteling. En groupe scheurden zij verschillende landsgrenzen over, daarbij chaos, gefrustreerde politieagenten en potentieel wat buitenechtelijke kinderen achterlatend in hun wake.

Dergelijke evenementen kennen eigenlijk maar twee mogelijke toekomsten. Dankzij de inherente risico’s kan het natuurlijk gruwelijk misgaan, waarna een overdosis maatschappelijke verontwaardiging een einde maakt aan de vreugde. Dit trieste lot trof bijvoorbeeld de Midnight Club. De andere mogelijkheid is voorzichtige adoptie door partijen die het wel interessant vinden zichzelf te associëren met een ‘rauw randje’.

Dat laatste lijkt nu te gebeuren bij de Gumball rally. Naast Aston Martin, dat officieel/officieus meedoet met een brute straatlegale Vulcan, heeft Alfa Romeo zich ook ingeschreven voor de rally. Is dat het begin van het eind voor de Gumball? Wordt het nu een feestje voor marketingpipo’s en corporate bobo’s? De tijd zal het leren, maar laten we eerst maar gewoon even kijken naar de Italiaanse inzending voor dit jaar.

De Italianen doen mee met de huidige topper uit het gamma: een Stelvio Quadrifoglio. Voor de gelegenheid is de auto voorzien van een kekke wrap die doet denken aan de testlivery die het in het begin van het jaar gebruikte op de F1-auto (zie onder). Naar verluidt hebben ambachtslieden drie maanden lang alle extra ruim bebladerde klavertjes in de regio Milaan geplukt en die op de auto geplakt.

In dit geval zijn de klavertjes vier echter niet rood, maar grijzig. Het geheel is afgezet met felgroene details en zoveel mogelijk merklogo’s. Op de flank prijkt bijvoorbeeld een gigantische Biscione. Verder zijn er klavertjes vier in de kleuren van de Italiaanse vlag, een joekelige Alfa-badge op het dak en is het uitgeschreven ‘Alfa Romeo’ meerdere malen terug te vinden op de koets. Oh en de wielen zijn eveneens groen. Technisch gezien is de auto echter standaard gehouden.

Of het voldoende is om de puissant rijke levensgenieters die meedoen aan de Gumball gunstig te stemmen weten we niet. Alfa kennelijk ook niet, dus voeren ze de ‘merkbeleving’ tijdens de Gumball nog een tandje verder op. Tijdens de etappe van Venetië naar Monaco staat een sessie gepland op Alfa’s eigen testcircuit Balocco, waar de deelnemers de nieren van Alfa’s bleppers kunnen proeven. Koop dan?