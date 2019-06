Autoblog advies: Help Ruben aan een verstandige auto!

Hij heeft bewezen er soms moeite mee te hebben.

Het klinkt misschien raar, maar juist omdat we elke dag met auto’s bezig zijn raken we de context nog weleens kwijt. Ondanks dat we iedereen van zo veel mogelijk nieuws, tests en advies willen voorzien (als het gaat om auto’s), zijn we er zelf niet altijd even sterk in. Dat betekent dat we zelf zeker niet de beste keuzes maken. Sterker nog, het is ook een beetje onderbuikgevoel wat ons blij maakt. Dat verklaart ook waarom het een dolle boel is op de parkeerplaats van de redactie. Denk aan een een getunede witte BMW M135i, nog een getunede witte BMW M135i, Mini Countryman, BMW 320Ci, Porsche 944, Alfa Romeo 159 Sportwagon en een Peugeot 205 GTi.

Maar degene die het het bontst weet te maken is Ruben, jullie beter bekend als @RubenPriest. De beste jongeman heeft er al een hele auto-carrière opzitten. Nog niet zo heel erg lang geleden verplaatst hij zich in BMW 330i (E90) met sportuitlaat. Die werd vervangen door een BMW M3 Coupé (E92). Omdat Ruben niet direct zijn rijbewijs wilde kwijt raken, kwam er ook nog iets minder spannends in de vorm van een Peugeot 106. Dat was een tactische move, want in de tussentijd was hij op zoek naar iets leuks met achterwielaandrijving.

Dat vond hij in een Mazda MX-5 (ND) in de dikste uitvoering: een GT-M in de kleur Soul Red 2.0 met 160 pk (gechipt naar 184 pk), sportuitlaat en Eibach onderstel (afbeelding boven). Maar Ruben is niet gek. Hij heeft nu heus wel door dat hij twee auto’s heeft die niet echt geschikt zijn voor de langere ritten. Hij is daarom op zoek naar een verse youngtimer. Eentje die hij tegen een gereduceerd tarief zakelijk kan rijden. Dat wordt dan de auto voor de meeste kilometers, de MX-5 wordt ingezet daar waar ‘ie het beste in is: fun-kilometers.

De eisen en wensen zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Peugeot 106, Mazda MX-5 ND Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 6.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Daily driver voor naast mijn hobby auto Gezinssamenstelling: Samenwonend, geen kinderen Voorkeursmerken /modellen: Mercedes, BMW, Peugeot No-go modellen / merken: Volvo, Subaru, Daewoo, Renault, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Citroën, Skoda, MINI

Peugeot 607 2.2 16v Pack

4.950

2003

115.000 km

Als je dan toch voor een bijzondere youngtimer wil gaan én affiniteit hebt met het merk Peugeot, dan is de 607 een verplicht nummer. Nee, de Peugeot 607 is niet zo goed als een BMW 5 Serie uit die periode. Of een Mercedes-Benz E-Klasse. Echter, het verschil is niet zo groot als de verkoopcijfers deden vermoeden, want de 607 heeft altijd een rol in de marge gespeeld. Nog een voordeel is dat de vorige eigenaren francofielen zijn. Dus je hebt een keurige Berline, origineel Nederlands met slechts 2 eigenaren, relatief weinig kilometers en gedocumenteerd onderhoed. De 2.2 viercilinder is een bijzonder fijne motor: soepel en voldoende krachtig om met het verkeer mee te komen. Sterker nog, eenmaal op snelheid is het een prima blok voor op de snelweg.

Mercedes-Benz C180 Kompressor Combi (S203)

€ 5.450

2004

175.000 km

De Mercedes geeft aan dat je met een 607 een goede deal kunt doen. De C-Klasse is aanzienlijk couranter en dat is te merken aan de vraagprijzen. Die zijn namelijk niet mals. We vonden opmerkelijk genoeg op het moment van zoeken veel kale Stationwagons (Combi) of sedans die, eh, verfraaid zijn met zwart gespoten velgen, donkere achterlichten en een extra ster in de grille. Ga voor de eerste categorie. Ondanks dat het voor Mercedes-Benz een zéér dynamische auto was destijds, valt het an sich wel mee. Het is een nuchtere kilometervreter. De ‘180 Kompressor’ is voldoende voor dagelijkse taken en te hard rijden is ook prima mogelijk. Een C240 is nauwelijks sneller, wel ietsje duurder en dorstiger. Deze laat ook blijken er iets meer zin in te hebben, voor wat het waard is. Check hier het C-Klasse aankoopadvies.

Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport (X400)

€ 5.500

2003

175.000 km

“De X-Type is gewoon een Mondeo!”. Volgens velen was dat de reden dat de auto niet een groot succes werd. Het zou wel vreemd zijn. In technisch opzicht is de Ford Mondeo van de tweede generaties een van de fijner rijdende auto’s in zijn klasse. Strak, bijna sportief, zonder oncomfortabel te zijn. De Jaguar X-Type kreeg wel een paar pluspuntjes mee, waaronder een krachtigere zescilinder. In de Mondeo is deze goed voor 170 pk, in de Jaguar krijg je 192 stuks. Nog een verschil met de Mondeo is de aandrijving, deze X-Type heeft namelijk vierwielaandrijving. Laat je niet weerhouden door de schattige faux-XJ lijnvoering: dit is een heel aardige sportsedan.

Audi A4 2.4 5v (B6)

€ 5.950

2004

115.000 km

Ook de Audi A4 is nog weleens onderhevig aan versjonnieficering. Het is onbegonnen werk, want de Audi A4 is absoluut geen sportieve auto. Net als de Mercedes-Benz is het vooral een fijne auto voor de lange afstanden. De zescilinder is niet bovengemiddeld krachtig, maar klinkt best aardig en weet redelijk de gang erin te houden. Qua verbruik is het niet echt een zuinige auto, helaas. Een groot voordeel is het interieur, nog een ouderwetse Audi: strak, opgetrokken uit fraaie materialen en een keurige afwerking. Zoals vaker met dit soort auto’s moet je een saai exemplaar zoeken van een oud heertje, inplaats van bij een ambitieuze fastfoodzaak-uitbater.

Toyota Camry 3.0i V6 Linea Sol (XCV30)

€ 5.950

2004

155.000 km

Voor deze zul je echt even goed moeten zoeken, want je vindt ze niet op elke straathoek. De laatste Camry was in Nederland leverbaar met een verrassend soepele 2.4 viercilinder of een heerlijk smeuïge zescilinder. Die eerste is verstandiger, maar de tweede is leuker. Dankzij het comfort, de betrouwbaarheid en lage geluidsniveau, waan je je in een Lexus, wat eigenlijk ook wel een beetje klopt. Mag het wel een tandje of vier sportiever, is een Lexus IS200 wellicht een leuke optie.

Semi-Yolo: Lancia Thesis Aut. 3.0 V6 Emblema (841)

€ 4.950

2002

150.000 km

Als je even ‘Duits’ en ‘Premium’ uit je hoofd zet, dan gaat er ineens een wereld voor je open. Neem nu de Lancia Thesis. De auto hinkte duidelijk op twee gedachten: het moest een luxe auto worden en een eigenzinnige. Dat lukte wonderbaarlijk goed. Maar echt succesvol was ‘ie niet, niemand zat er op te wachten. Ook als occasion zijn ze zeldzaam impopulair. Een paar eigenzinnige automobilisten met smaak hebben ongetwijfeld interesse, maar hebben er ook een of twee al op de oprit staan. De auto is een tikkeltje aan de zware kant, vandaar ‘semi-Yolo’. Verder is het een Italiaanse Rolls voor een habbekrats.

YOLO: Lincoln Continental Givenchy

€ 5.850

1982

85.000 km

Het is niet bij iedereen bekend, maar Ruben is een ongelooflijke fan van Lincoln. Hij laat het niet vaak blijken, maar de Lincoln logo’s in zijn agenda verraden waar hij stiekem het meeste van houdt. We weten dat Ruben nogal allergisch is voor ouderwetse dashboards. Het interieur van de Lincoln Continental Givenchy is echter zo heerlijk fout en over de top te tegelijkertijd, dat je er wel van moet houden. De hoeveelheid chroom, leder en hout verhoogd de sfeer aan boord. De 4.9 liter V8 is naar Amerikaanse maatstaven behoorlijk compact. Qua vermogen moet je je er niet te veel bij voorstellen, origineel zat er 122 pk in. Benieuwd hoeveel daarvan zijn overgebleven na 37 jaar. Qua verbruik moet je je wel het ergste voorstellen. Ondanks het gebrek aan voorwaartse drang, zuipt ‘ie als een malle.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!